Mohamed Ihattaren heeft PSV dinsdag definitief verruild voor Juventus. PSV gaf de aanvallende middenvelder maandag al toestemming om zijn transfer naar Italië af te ronden. Juventus verhuurde Ihattaren vervolgens tot het einde van het seizoen aan Sampdoria.

Het is niet bekend welk bedrag Juventus voor Ihattaren, die in Turijn een contract tot medio 2025 tekent, heeft betaald. Juventus maakte vervolgens aan het einde van de middag bekend dat de geboren Utrechter wordt verhuurd aan Sampdoria. In Eindhoven liep het contract van Ihattaren nog één jaar door.

De negentienjarige Ihattaren werd eind juli uit de selectie bij PSV gezet. Hij had zich kort daarvoor ziek gemeld en ging daarom niet mee naar Istanboel voor de return tegen Galatasaray in de tweede voorronde van de Champions League. Op internet verscheen daags voor die wedstrijd echter een foto van Ihattaren die bij zaakwaarnemer Mino Raiola in Frankrijk was.

De middenvelder brak twee jaar geleden door in de hoofdmacht van PSV. Hij botste afgelopen seizoen echter regelmatig met trainer Roger Schmidt. In de voorbereiding op dit seizoen bleek dat Ihattaren geen toekomst meer heeft bij PSV. Hij speelde tot dusver 74 wedstrijden voor de Eindhovenaren, waarin hij tien keer trefzeker was en elf assists gaf.

Voor de appgebruikers: klik hier om de afscheidsvideo van PSV over Mohamed Ihattaren te bekijken.

'Mohamed heeft hoogte- en dieptepunten gekend'

Directeur voetbalzaken John de Jong hoopt dat Ihattaren slaagt bij zijn nieuwe werkgever. "Mohamed heeft de afgelopen jaren hoogte- en dieptepunten gekend. Zijn debuut en eerste maanden bij de A-selectie waren veelbelovend. Door omstandigheden is er daarna niet uitgekomen wat er voetbaltechnisch bij Mo zeker in zit.", aldus De Jong

"Dat is ontzettend jammer, in de eerste plaats voor Mohamed zelf. We gunnen hem deze transfer en hopen dat hij erin slaagt zijn belofte in Italië in te lossen."

Ihattaren debuteerde op zestienjarige leeftijd bij PSV, waarmee hij de op drie na jongste debutant voor de Eindhovenaren werd. Hij doorliep bijna alle lichtingen bij PSV, waar hij al sinds 2010 speelde.