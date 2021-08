Louis van Gaal hamert er in de aanloop naar de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijden tegen Noorwegen en Montenegro op dat een hecht team belangrijker is dan individuele kwaliteiten. De bondscoach liet de internationals maandag bij aankomst een video zien over teamwork.

"Ik heb het belang daarvan geïllustreerd met beelden van de revalidatie van Virgil van Dijk en Memphis Depay, maar ook met beelden van de Olympische Spelen. Als je ziet dat de tweede Nederlandse loper op de 4x400 meterestafette een seconde sneller was dan dat hij op het individuele nummer was, zegt dat wat over het belang van een team", zei Van Gaal dinsdag op zijn persconferentie.

"Een team geeft een meerwaarde boven de individuele kwaliteiten die sommige spelers bezitten. Niet iedere speler is een perfecte teamspeler. Al zegt dat nog niets over de tactische uitvoering."

Bij het tonen van de beelden was ook de volledige staf van Oranje aanwezig. "Ik vond het belangrijk dat iedereen er was. En als je ziet wat de spelers van elkaar accepteren binnen twee dagen, dan krijg je daar een warm gevoel van."

Louis van Gaal bekijkt vanaf een afstandje de training van Oranje. Louis van Gaal bekijkt vanaf een afstandje de training van Oranje. Foto: ANP

'Spelersgroep wil zelf verantwoordelijkheid nemen'

Van Gaal ziet het huidige Oranje als een mondige spelersgroep, die ook verantwoordelijkheid durft te nemen. "Ze hebben mij duidelijk gemaakt dat ze zelf iets willen inbrengen, dat vind ik alleen maar geweldig. Ik ben altijd naar de spelers gegaan om te horen wat ze zelf willen."

Die instelling komt volgens Van Gaal zeker met de korte voorbereidingstijd uitstekend van pas. "Omdat we maar twee dagen hebben, probeer ik zo dicht mogelijk bij de natuur van de spelers te blijven. Ze hebben alleen maar duidelijkheid nodig."

In de aanloop naar het duel met Noorwegen is alleen Memphis Depay een vraagteken, al verwacht Van Gaal dat de aanvaller van FC Barcelona op tijd fit is. "Hij heeft de training vandaag gewoon afgemaakt, maar ik heb hem nog niet gesproken." Over zijn opstelling in Oslo verklapt de bondscoach nog niets. "Ik wil mijn collega Stale Solbakken niet wijzer maken dan hij al is."

Van Gaal begint woensdag aan zijn derde termijn bij Oranje met een uitwedstrijd tegen Noorwegen. Zaterdag staat een thuisduel met Montenegro op het programma. Beide duels beginnen om 20.45 uur.