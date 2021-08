Bondscoach Louis van Gaal heeft dinsdag bevestigd dat Virgil van Dijk aanvoerder van Oranje blijft. De verdediger van Liverpool kan woensdag in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen zijn rentree maken voor het Nederlands elftal.

De dertigjarige Van Dijk was onder bondscoaches Ronald Koeman en Frank de Boer ook de captain van Oranje. Onder De Boer, die na het teleurstellend verlopen EK opstapte, speelde Van Dijk amper wedstrijden door de zware knieblessure die hij in het najaar van 2020 opliep. Georginio Wijnaldum werd toen aangewezen als reservecaptain.

Ook onder Van Gaal is de dertigjarige Wijnaldum de tweede aanvoerder. Ajax-verdediger Daley Blind is de derde captain bij Oranje. De zeventigjarige Van Gaal kondigde vorige week al aan dat hij drie aanvoerders zou benoemen.

Van Dijk speelde op 14 oktober 2020 zijn laatste wedstrijd voor het Nederlands elftal. De 38-voudig international moest door zijn knieblessure het EK van deze zomer aan zich voorbij laten gaan, maar is inmiddels weer fit. Hij speelde in de eerste drie Premier League-wedstrijden van Liverpool dit seizoen negentig minuten.

"Het voelt als vanouds om terug te zijn bij Oranje", zei Van Dijk dinsdag op de persconferentie. "Ik ben enorm blij om hier te zijn met de jongens. Ik vind dat ik weer de oude ben, maar ik heb nog wel wedstrijden nodig. Gelukkig heb ik die wel gekregen de afgelopen weken."

Het Nederlands elftal vervolgt de kwalificatiereeks voor het WK 2022 in Qatar woensdag met een wedstrijd tegen Noorwegen in Oslo. Drie dagen later komt Montenegro op bezoek in het Philips Stadion en Oranje sluit de interlandperiode dinsdag af met een wedstrijd tegen Turkije in de Johan Cruijff ArenA.