FC Groningen heeft zich dinsdag flink geroerd op de transfermarkt. De 'Trots van het Noorden' versterkte zich op Deadline Day al met middenvelder Laros Duarte, aanvaller Sebastian Tounekti en verdediger Yahya Kalley.

De 24-jarige Duarte komt over van Sparta Rotterdam en tekent een vierjarig contract bij FC Groningen. De geboren Rotterdammer begon zijn loopbaan bij PSV, waarbij hij voor de beloftenploeg uitkwam, en stapte in januari 2019 over naar Sparta.

In 2,5 jaar kwam Duarte tot zestig officiële wedstrijden voor Sparta, waarin hij vijf keer scoorde en zes assists leverde. Vorige week liet hij al weten graag bij de Rotterdammers te vertrekken om bij Groningen aan de slag te gaan.

"Laros is een goede, allround middenvelder met al de nodige ervaring in het betaalde voetbal. Zijn talent in combinatie met zijn leeftijd maakt dat hij in onze ogen perfect past in de visie die wij hebben op de ideale leeftijdsopbouw van een spelersgroep", zegt technisch directeur Mark-Jan Fledderus van FC Groningen.

FC Groningen haalt ook verdediger en aanvaller

Eerder op dinsdag maakte FC Groningen al bekend dat de negentienjarige rechtsbuiten Tounekti wordt gehuurd van Bodø/Glimt, met een optie tot koop. Daarnaast komt de twintigjarige linksback Kalley over van IFK Göteborg.

Kalley tekent voor drie jaar, met een optie voor nog twee seizoenen, meldt Groningen op zijn site. De linkspoot, jeugdinternational van Zweden, speelde namens IFK Göteborg achttien duels op het hoogste niveau in Zweden en stond volgens technisch directeur Mark-Jan Fledderus al een tijdje op de radar bij de Groningers.

Tounekti is een rechtsbenige linksbuiten, die jeugdinternational voor zijn geboorteland Noorwegen was, maar recent koos voor een interlandcarrière voor Tunesië. "Sebastian is nog jong, dus we moeten hem ook de tijd en ruimte geven om te acclimatiseren in zijn nieuwe omgeving", zegt Fledderus.