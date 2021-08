Het Nederlands elftal is met Memphis Depay begonnen aan de laatste training voor het uitduel van woensdag met Noorwegen in de WK-kwalificatie. De aanvaller van FC Barcelona liet zich maandag niet zien op het trainingsveld in Zeist. Hij bleef toen in de gym.

Bondscoach Louis van Gaal traint dinsdag met al zijn 25 internationals. De oefensessie is slechts een kwartier open voor de media. Van Gaal wil de training voor een groot deel besloten afwerken.

Van Gaal geeft dinsdag vanaf 13.30 uur wel een persconferentie. Mogelijk vertelt hij dan iets over zijn plannen voor de uitwedstrijd van woensdag in het Ullevaal-stadion van Oslo.

De teruggekeerde bondscoach heeft nog niet laten weten of hij Noorwegen met vijf of vier verdedigers wil bestrijden. Hij moet ook nog zijn eerste, tweede en derde aanvoerder voor het kwalificatietoernooi voor het WK van eind volgend jaar in Qatar bekendmaken.

Virgil van Dijk droeg de afgelopen jaren de aanvoerdersband bij Oranje. De verdediger van Liverpool werd afgelopen seizoen vervangen door tweede aanvoerder Georginio Wijnaldum. Van Dijk stond toen aan de kant met een zware knieblessure.

Noorwegen-Nederland begint woensdag om 20.45 uur.