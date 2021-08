Cristiano Ronaldo is enorm blij dat hij terugkeert bij zijn oude liefde Manchester United. De Engelse club maakte dinsdag bekend dat de Portugees een contract voor twee jaar heeft getekend met een optie voor nog een extra seizoen.

Voor de 36-jarige Ronaldo wordt het zijn tweede periode bij Manchester United. Tussen 2003 en 2009 kwam hij tot 118 doelpunten in 292 officiële wedstrijden. Die hele tijd speelde hij onder de vleugels van trainer Sir Alex Ferguson, die ook een rol zou hebben gespeeld bij zijn terugkeer.

"Iedereen die me kent, weet van mijn oneindige liefde voor Manchester United", meldt Ronaldo dinsdag op Instagram. "Ik heb hier absoluut geweldige jaren beleefd die met gouden letters staan geschreven in de historie van deze club." Daarmee doelt hij mede op de Champions League-winst van 2008.

"Ik kan mijn gevoelens nauwelijks onder woorden brengen. Het is als een droom die uitkomt. We hebben hier samen geschiedenis geschreven en zullen dat opnieuw gaan doen." Hij sluit zijn post af met: 'Sir Alex, dit is voor jou.'

Vrijdag werd al duidelijk dat er een akkoord was bereikt tussen Manchester United en Juventus, maar de laatste details moesten toen nog uitgewerkt worden. Met de overgang is een bedrag van 15 miljoen euro gemoeid.

Manchester United eindigde vorig seizoen als tweede in de Premier League en verzekerde zich daarmee van Champions League-deelname. "Naar die internationale wedstrijden kijk ik enorm uit", aldus Ronaldo, die ook verlangt naar het weerzien met de fans. "Ik heb altijd zoveel respect van ze gekregen, zelfs toen ik na mijn vertrek voor de tegenstander speelde."

Solskjaer: 'Hij gaat zeker veel indruk op ons maken'

United-trainer Ole Gunnar Solskjaer juicht de terugkeer van zijn oud-ploeggenoot vanzelfsprekend toe. De twee speelden tussen 2003 en 2007 samen bij United.

"Er zijn amper woorden om Cristiano te beschrijven", zegt de Noor. "Hij is niet alleen een geweldige speler, maar ook een geweldig mens. Ik weet zeker dat hij veel indruk op ons zal maken."

Juventus dankt Ronaldo voor zijn inzet de afgelopen drie seizoenen. "We hebben met elkaar ontzettend veel onvergetelijke momenten beleefd", schrijft de Italiaanse topclub. "De geschiedenis die we hebben geschreven, blijft voor altijd. Het is een ongelooflijke reis geweest."