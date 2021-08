Juventus heeft zich dinsdag op Deadline Day zoals verwacht versterkt met Moise Kean. De 'Oude Dame' huurt de spits dit én volgend seizoen van Everton en is contractueel verplicht om hem daarna te kopen.

De 21-jarige Kean werd de laatste dagen al in verband gebracht met Juventus, waar hij in 2016 zijn carrière begon. De spits werd drie jaar later verkocht aan Everton, dat hem vorig seizoen aan Paris Saint-Germain verhuurde en nu dus bij Juventus stalt.

Met de transfer is in totaal meer dan 30 miljoen euro gemoeid. Het kost Juventus 7 miljoen euro om Kean te huren en daarna nog 28 miljoen euro om hem definitief over te nemen. Dat bedrag kan door bonussen nog oplopen tot 31 miljoen euro.

Bij geen enkele club wist Keane tot dusver een onuitwisbare indruk achter te laten, al deed hij het vorig seizoen wel verdienstelijk bij Paris Saint-Germain. De Italiaan kwam in 41 officiële wedstrijden tot 19 doelpunten voor de Parijzenaars.

In Turijn moet Kean aan hoge verwachtingen voldoen, want hij moet Ronaldo doen vergeten. De 36-jarige Portugees, die in 134 officiële wedstrijden 101 keer voor Juventus scoorde, werd vrijdag aan Manchester United verkocht.

Juventus maakte dinsdag bekend dat de club 15 miljoen euro ontvangt voor Ronaldo, wiens contract nog een jaar doorliep. Dat bedrag kan door bonussen nog met maximaal 8 miljoen euro oplopen.