Kaj Sierhuis keert na anderhalf jaar terug in de Eredivisie. Heracles Almelo huurt de 23-jarige spits voor een seizoen van Stade de Reims, waar hij op weinig speeltijd kon rekenen.

Sierhuis stapte in januari 2020 voor zo'n 4 miljoen euro over van Ajax naar Stade de Reims. Het lukte de oud-speler van FC Groningen niet om een basisplaats te veroveren bij de Ligue 1-club. Hij speelde dertig wedstrijden voor Reims, maar kwam vooral als invaller binnen de lijnen en scoorde slechts één keer.

Bij Heracles hoopt de voormalige international van Jong Oranje weer veel te spelen. "Ik denk dat het een mooie match is", zegt Sierhuis dinsdag op de site van Heracles Almelo. "Ik geloof erin dat je minuten moet maken om beter te worden en te groeien als speler. Dat hoop en denk ik hier bij Heracles Almelo te kunnen doen."

Heracles kon een nieuwe spits goed gebruiken. De ploeg van trainer Frank Wormuth maakte in zijn eerste drie wedstrijden van het nieuwe seizoen slechts één goal en staat met één punt op de zestiende plek in de Eredivisie.

"De afgelopen weken hebben we hard gewerkt aan zijn komst", zegt technisch directeur Tim Gilissen. "We hebben even geduld moeten hebben, maar het is mooi dat Kaj nu hier is. Zowel qua persoon als qua voetballer past hij goed bij onze club."

Sierhuis heeft bij Stade de Reims nog een contract tot medio 2024. Heracles heeft geen optie tot koop bedongen.