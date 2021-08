Erling Haaland kijkt uit naar de wedstrijd van woensdag tegen Nederland in de WK-kwalificatiereeks en voornamelijk naar de confrontatie met Virgil van Dijk. De spits van Borussia Dortmund kijkt op tegen de centrumverdediger van Oranje, maar zegt niet bang voor hem te zijn.

"Ik vind Van Dijk de beste centrumverdediger ter wereld. Ik denk dat nogal wat mensen in deze zaal het met me eens zullen zijn", zei Haaland maandag op een persconferentie van de Noorse ploeg in de aanloop naar het duel met het Nederlands elftal.

"Hij is snel, sterk en ontzettend slim. Dat zijn de drie belangrijkste kwaliteiten voor een speler zoals hij. Hij is de beste verdediger tegen wie ik ooit gespeeld heb, dus we zullen een manier moeten vinden om langs hem te komen."

De 21-jarige Haaland wordt beschouwd als de beste speler van Noorwegen en een van de gevaarlijke spitsen ter wereld. Bij zijn club Borussia Dortmund maakte hij liefst 63 doelpunten in 64 wedstrijden, waarvan 43 goals in de Bundesliga. Bij Noorwegen staat de teller op zeven goals in twaalf interlands.

Erling Haaland en Virgil van Dijk stonden tijdens Red Bull Salzburg-Liverpool (2019) ook al eens tegenover elkaar. Erling Haaland en Virgil van Dijk stonden tijdens Red Bull Salzburg-Liverpool (2019) ook al eens tegenover elkaar. Foto: Getty Images

'Nederland is niet alleen maar Van Dijk'

"Ik ben de laatste jaren beter geworden, zowel met als zonder bal", vertelde Haaland over zijn ontwikkeling. "Ik ben groter, sterker en slimmer geworden. Daarnaast ben ik een nog betere afmaker."

"Van Dijk is ook beter geworden", vervolgde Haaland. "Maar ik ben niet bang voor hem. Nederland bestaat niet alleen maar uit Van Dijk, ook al is hij hun beste speler. Ik vind het leuk om tegen hem te spelen, al baal ik stiekem een beetje dat hij meedoet", besloot hij met een knipoog.

Noorwegen-Nederland begint woensdag om 20.45 uur in Oslo en staat onder leiding van de Poolse scheidsrechter Szymon Marciniak. Voor bondscoach Louis van Gaal is het zijn eerste interland sinds zijn terugkeer bij Oranje, dat na de eerdere nederlaag tegen Turkije zich bijna geen misstap meer kan permitteren in de WK-kwalificatiereeks.