Mitchell van Bergen greep naast het shirt van de debuterende Lionel Messi bij Paris Saint-Germain. De Nederlandse vleugelaanvaller maakte zondag tegen Paris Saint-Germain zijn eerste minuten voor Stade Reims en vroeg na afloop naar het historische tricot van de Argentijn.

"Ik vroeg om zijn shirt, maar hij wilde hem zelf houden omdat het zijn debuutshirt is", aldus Van Bergen daags na de wedstrijd in gesprek met ESPN. "Dat is ook logisch. Ik heb mijn shirt vervolgens geruild met Wijnaldum."

De 22-jarige Van Bergen werd twee dagen voor Stade Reims-Paris Saint-Germain (0-2) door Heerenveen verkocht aan Stade Reims, waarna hij gelijk mocht debuteren tegen PSG. Vijf minuten na de invalbeurt van Messi kwam de aanvaller binnen de lijnen.

"Dat was wel een goed moment, maar het is bizar. Ik ben hier pas twee dagen en het is dan mooi dat je tegen zulke spelers mag debuteren. Ik was er wel mee bezig. Normaal gesproken speel je met deze spelers op FIFA."

Niet alleen Van Bergen zocht Messi na het laatste fluitsignaal in het Stade Auguste-Delaune op. Stade Reims-doelman Predrag Rajkovic vroeg de Argentijnse stervoetballer op de foto te gaan met zijn zoontje, waarop Rajkovic zelf de foto maakte. "Ik geef de doelman groot gelijk. Je ziet hem niet elke dag", aldus Van Bergen.

De 34-jarige Messi zette een kleine drie weken geleden zijn handtekening onder een tweejarig contract bij Paris Saint-Germain. De aanvaller was transfervrij nadat FC Barcelona zijn contract na 21 jaar niet had weten te verlengen vanwege de salarisregels bij La Liga.