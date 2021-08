Teun Koopmeiners gaat zijn loopbaan definitief vervolgen bij Atalanta. De transfer van de aanvoerder van AZ naar de Serie A-club is maandag afgerond, zo melden AZ en Atalanta.

De 23-jarige Koopmeiners zei zondag na de wedstrijd van AZ tegen sc Heerenveen (1-3-zege) al tegen ESPN dat de deal met Atalanta beklonken was. Hij tekent een contract voor vijf jaar bij de Italiaanse club, waar ook de Nederlanders Marten de Roon, Hans Hateboer en Sam Lammers onder contract staan. Volgens verschillende Nederlandse media is er 14 miljoen euro met de transfer gemoeid.

"Het is geweldig voor Teun dat zijn transfer er daadwerkelijk van is gekomen", aldus Max Huiberts, directeur voetbalzaken bij AZ. "Hij is een voorbeeldige prof en een heel goed mens. Zowel op als naast het veld heeft hij zijn waarde ruimschoots bewezen. Waar hij in 2009 als kleine jongen in de jeugdopleiding kwam, maakt hij nu als een van de beste spelers van de Eredivisie een toptransfer."

Koopmeiners werd op elfjarige leeftijd bij amateurclub Vitesse'22 uit zijn geboorteplaats Castricum ontdekt door AZ en maakte in 2017 zijn debuut in de hoofdmacht van de Alkmaarders. In totaal kwam hij tot 154 wedstrijden voor AZ, waarin hij 43 keer trefzeker was. Sinds 2019 droeg hij de aanvoerdersband.

Het vertrek van Koopmeiners is een nieuwe aderlating voor AZ. De nummer drie van het afgelopen Eredivisie-seizoen zag deze zomer ook al basisspelers Calvin Stengs (OGC Nice), Myron Boadu (AS Monaco), Marco Bizot (Stade Brest) en Jonas Svensson (Adana Demirspor) vertrekken, waardoor trainer Pascal Jansen aan een nieuwe ploeg moet bouwen.

Teun Koopmeiners speelde afgelopen zondag tegen sc Heerenveen (1-3-zege) zijn laatste wedstrijd voor AZ. Foto: ANP

'Prachtige tijd gehad'

Koopmeiners leek eerder deze transferzomer naar Atalanta te verhuizen, maar pas op de voorlaatste dag van de transferperiode kwam de transfer rond. "Het heeft even geduurd", aldus Koopmeiners. "Het is heel bijzonder om na zo'n lange tijd bij AZ nu die stap te maken. Ik heb er hard voor gewerkt en ben er erg blij mee."

"Ik wilde het mooi afsluiten en ben blij dat het is gelukt", doelt Koopmeiners op zijn laatste wedstrijd voor AZ, de 1-3-zege op Heerenveen. "Ik heb bij AZ een prachtige tijd gehad. Het voelde echt als thuis en heb er vrienden voor het leven gemaakt. Ik ben de club en iedereen eromheen dankbaar voor alle kansen die ik heb gekregen."

Koopmeiners bereidt zich momenteel met het Nederlands elftal voor op de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijden tegen Noorwegen (1 september), Montenegro (4 september) en Turkije (7 september). De verdediger annex middenvelder is een van de 23 selectiespelers van bondscoach Louis van Gaal.