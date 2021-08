Kylian Mbappé lijkt deze zomer bij Paris Saint-Germain te blijven. Real Madrid zou de onderhandelingen na twee aanbiedingen op de Franse steraanvaller hebben afgebroken, zo melden het Franse L'Équipe, RMC Sport en TF1 maandag.

Real zou Paris Saint-Germain volgens verschillende Franse en Spaanse media een ultimatum tot maandag 18.00 uur hebben gesteld om te reageren op een bod van 170 miljoen euro plus 10 miljoen euro aan bonussen, maar dat heeft PSG niet gedaan. Daarop zou de Spaanse grootmacht zich hebben teruggetrokken uit de onderhandelingen.

Volgens Sky Sports is het waarschijnlijk dat Real in januari een nieuwe poging waagt om Mbappé in te lijven. Het contract van de 22-jarige aanvaller bij Paris Saint-Germain loopt aan het einde van het seizoen af, waardoor zijn transferwaarde de komende maanden daalt.

Real bracht afgelopen dinsdag een openingsbod van 160 miljoen euro uit op Mbappé, die wordt beschouwd als een van de beste aanvallers ter wereld. PSG wees dat voorstel resoluut van de hand en zei bij monde van technisch directeur Leonardo dat de handelwijze van de Spaanse recordkampioen "illegaal, onjuist en onacceptabel is".

Kylian Mbappé maakte afgelopen zondag nog twee doelpunten voor PSG in de competitiewedstrijd tegen Stade Reims. Foto: Getty Images

Real bracht tweede bod uit

De uitspraken van Leonardo veranderden Real niet van gedachten, want de club uit La Liga deed afgelopen vrijdag een tweede bod van 170 miljoen euro plus 10 miljoen euro. Dat bedrag lijkt echter niet genoeg om Mbappé deze zomer over te nemen van PSG.

Mbappé zelf wil wel vertrekken naar Real. Leonardo zei eerder al dat de Franse international, die in 2018 voor 145 miljoen euro werd overgenomen van AS Monaco, een vertrekwens had ingediend bij de Parijzenaars.

"Kylian Mbappé wil naar Real Madrid", erkende Leonardo na het openingsbod van 160 miljoen euro van Real. "We hebben 'nee' gezegd tegen het eerste bod van Real Madrid, maar als het bod hoog genoeg is, zullen we hem niet tegenhouden."

De transfermarkt sluit komende dinsdag om 23.59 uur.