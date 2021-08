Frenkie de Jong is benieuwd hoe bondscoach Louis van Gaal te werk zal gaan bij het Nederlands elftal. De middenvelder van FC Barcelona stond maandag voor het eerst met de nieuwe bondscoach op het trainingsveld in Zeist.

"Ik ben wel nieuwsgierig naar de trainer Van Gaal", zei De Jong maandag tijdens een persmoment tegen de NOS. "Ik heb hem één keer eerder ontmoet, dat was het. Je hoort wel verhalen, maar ik ben benieuwd hoe de week zal verlopen."

"Wat ik verwacht? Hij heeft sowieso charisma van zichzelf. En autoriteit; ik denk niet dat dat iets slechts is als trainer. Je praat weleens met andere spelers over trainers, ook voordat de aanstelling bekend werd, en je hoort weleens wat verhalen over hem, maar ik heb daar niet specifiek iemand voor gebeld."

De 24-jarige De Jong sprak nog voor de training van maandag met Van Gaal. "Het ging over van alles en nog wat. Over voetbal, hoe ik me voel, dat soort dingen. We hebben ook kort over het systeem gesproken, maar ik heb geen voorkeur uitgesproken. Je kan per wedstrijd veranderen."

Van Gaal leidde maandag in Zeist zijn eerst training van het Nederlands elftal sinds zijn terugkeer bij Oranje. De zeventigjarige Amsterdammer was eerder van 2000 tot 2002 en van 2012 tot 2014 de keuzeheer bij de KNVB.

Van Gaal moet Oranje in slechts twee dagen voorbereiden op de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen. Woensdag staat Noorwegen-Nederland in Oslo op het programma. Oranje kan zich na de eerdere nederlaag tegen koploper Turkije weinig misstappen meer permitteren in de poule.