Bondscoach Louis van Gaal heeft maandag zijn eerste training bij het Nederlands elftal geleid sinds zijn terugkeer in Zeist. De zeventigjarige Amsterdammer is daarmee begonnen aan zijn derde termijn als bondscoach, nadat hij van 2000 en 2002 en van 2012 tot 2014 ook al bij Oranje voor de groep had gestaan.

Louis van Gaal kwam op een mountainbike aan bij het trainingsveld in Zeist en praatte onderweg met doelman Tim Krul. Louis van Gaal kwam op een mountainbike aan bij het trainingsveld in Zeist en praatte onderweg met doelman Tim Krul. Foto: ANP

Eenmaal op het veld sprak Van Gaal zijn 24 internationals toe. Memphis Depay bleef achter in de gym. Eenmaal op het veld sprak Van Gaal zijn 24 internationals toe. Memphis Depay bleef achter in de gym. Foto: ANP

Na zijn toespraak keek Van Gaal even naar de zon, die zich van zijn felle kant liet zien in Zeist. Na zijn toespraak keek Van Gaal even naar de zon, die zich van zijn felle kant liet zien in Zeist. Foto: Pro Shots

De spelers van het Nederlands elftal waren ondertussen onder leiding van conditietrainer René Wormhoudt begonnen aan de warming-up. De spelers van het Nederlands elftal waren ondertussen onder leiding van conditietrainer René Wormhoudt begonnen aan de warming-up. Foto: Pro Shots

Tijdens het partijspel observeerde Van Gaal met zijn assistent Danny Blind de 24 internationals. Tijdens het partijspel observeerde Van Gaal met zijn assistent Danny Blind de 24 internationals. Foto: ANP

Van Gaal heeft slechts twee trainingsdagen voor de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd van woensdag tegen Noorwegen. Van Gaal heeft slechts twee trainingsdagen voor de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd van woensdag tegen Noorwegen. Foto: ANP

Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk, voormalig ploeggenoten bij Liverpool, hebben de grootste schik samen. Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk, voormalig ploeggenoten bij Liverpool, hebben de grootste schik samen. Foto: ANP

Van Gaal sprak uitgebreid met Marten de Roon, die hij eerder een "belangrijke speler voor Oranje" noemde. Van Gaal sprak uitgebreid met Marten de Roon, die hij eerder een "belangrijke speler voor Oranje" noemde. Foto: ANP