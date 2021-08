Het Nederlands elftal is maandag zonder Memphis Depay aan de eerste training voor het duel met Noorwegen in de WK-kwalificatiereeks begonnen. De aanvaller van FC Barcelona werkte een aangepast programma in de gym af.

De 27-jarige Memphis maakte zondag nog het winnende doelpunt van FC Barcelona tegen Getafe (2-1), op aangeven van Frenkie de Jong. Oranje werkt dinsdag een afsluitende training voor het duel met Noorwegen af.

Bondscoach Louis van Gaal heeft tijdens de training in Zeist wel de beschikking over zijn overige 24 internationals. Daarbij zitten onder anderen Steven Bergwijn en Denzel Dumfries, die nog ontbraken in de voorselectie van de nieuwe bondscoach.

Het Nederlands elftal speelt woensdag in Oslo de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen (aftrap 20.45 uur). Na de nederlaag tegen Turkije (4-2) kan Oranje zich weinig misstappen permitteren in de kwalificatiereeks, waarin alleen de groepswinnaar zich direct plaatst voor het WK van 2022 in Qatar. De nummer twee speelt play-offs.

Oranje, dat tweede staat en één punt minder heeft dan koploper Turkije, speelt na het duel met de Noren tegen Montenegro (4 september) en Turkije (7 september). De wedstrijd tegen Montenegro wordt gespeeld in het Philips Stadion in Eindhoven, terwijl Oranje koploper Turkije ontvangt in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.