Stijn Schaars is toegevoegd aan de technische staf van Jong Oranje. De voormalige Oranje-international wordt de tweede assistent van bondscoach Erwin van de Looi, zo heeft de KNVB maandag bekendgemaakt.

De 37-jarige Schaars gaat zijn rol bij de beloftenploeg combineren met zijn huidige functie als assistent-trainer van PSV onder achttien jaar. Hij heeft een contract tot en met de zomer van 2022 getekend. Marcel Groninger blijft de eerste assistent van Van de Looi.

Schaars kwam als speler uit voor Vitesse, AZ, Sporting CP, PSV en sc Heerenveen. Hij speelde bovendien 24 interlands in het Nederlands elftal. In 2010 behoorde hij ook tot de WK-selectie van bondscoach Bert van Marwijk, maar hij maakte geen minuten op het toernooi, waarin Oranje in de finale verloor van Spanje.

Schaars beëindigde in 2019 vanwege aanhoudend blessureleed bij sc Heerenveen zijn zeventien jaar lange profloopbaan, waarna hij als trainer aan de slag ging. Na verschillende functies in de jeugdopleiding van PSV is hij dit seizoen assistent van PSV onder de achttien jaar, waar Jürgen Dirkx hoofdcoach is.

Bij Jong Oranje neemt Schaars volgende week dinsdag al plaats op de bank, als de beloften de EK-kwalificatiereeks beginnen met een wedstrijd tegen Jong Moldavië. Dat duel wordt gespeeld in De Adelaarshorst in Deventer.