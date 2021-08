RKC Waalwijk heeft maandag met Dario van den Buijs de tiende versterking voor het lopende seizoen gepresenteerd. De Belgische verdediger komt over van Beerschot en tekent een vierjarig contract bij de Eredivisie-club uit Waalwijk.

De 25-jarige Van den Buijs speelde afgelopen seizoen nog een half jaar op huurbasis voor Fortuna Sittard, maar bij de Limburgers kon hij geen onuitwisbare indruk maken. Eerder kwam hij nog drie jaar uit voor Heracles Almelo, dat hem vorige zomer transfervrij naar Beerschot liet gaan.

"De komst van Dario stond hoog op ons lijstje", aldus Frank van Mosselveld, algemeen directeur van RKC. "Het was onze wens om nog een centrale verdediger aan de selectie toe te voegen en hiermee het concurrerend vermogen op peil te houden. We hebben er vertrouwen in dat hij van waarde gaat zijn voor ons RKC."

RKC heeft een drukke transferzomer achter de rug. De Waalwijkers legden eerder al Iliass Bel Hassani (Ajman Club), Joel Pereira (clubloos), Thierry Lutonda (Anderlecht), Alexander Büttner (clubloos), Issam El Maach (clubloos), Michiel Kramer (ADO Den Haag), Jens Odgaard (Sassuolo, huur), Achraf El Bouchataoui (Feyenoord, huur) en Vurnon Anita (clubloos) vast.

De ploeg van trainer Joseph Oosting, die dit seizoen het stokje overnam van de naar Willem II vertrokken Fred Grim, zag daartegenover negen spelers vertrekken. Na drie duels bezet RKC de negende plaats in de Eredivisie.