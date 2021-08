Nicolás Tagliafico lijkt Ajax in de laatste dagen van de zomerse transferperiode te gaan verlaten. De regerend landskampioen heeft een mondeling akkoord bereikt met West Ham United over de verkoop van de Argentijnse linksachter, zo melden De Telegraaf en Voetbal International maandag.

Met de transfer zou ongeveer 12 miljoen euro gemoeid zijn. Tagliafico heeft tot dusver persoonlijk nog geen overeenstemming met West Ham United. Volgens De Telegraaf heeft hij een eerste aanbieding van de Premier League-club afgewezen.

De 28-jarige Tagliafico had eerder deze zomer een vertrekwens ingediend bij directeur voetbalzaken Marc Overmars. De Amsterdammers zouden meewerken aan een transfer als het juiste bedrag op tafel zou komen. Dat lijkt nu het geval te zijn.

Tagliafico maakte in januari 2018 voor 4 miljoen euro de overstap van het Argentijnse Independiente naar Ajax en groeide direct uit tot een vaste waarde bij de hoofdstedelingen. De fanatieke linksachter kwam tot dusver tot 141 wedstrijden bij de regerend landskampioen.

Tagliafico kende dit seizoen een stroeve start. Hij kreeg begin deze maand een rode kaart tegen PSV in de verloren strijd om de Johan Cruijff Schaal (0-4) en zat daarna een schorsing van drie wedstrijden uit. Afgelopen zondag was hij invaller in de competitiewedstrijd tegen Vitesse (5-0). Daley Blind speelde toen linksachter.

Mocht het daadwerkelijk tot een transfer komen, dan is Tagliafico pas de zesde vertrekker bij Ajax. Eerder deze transferperiode nam de ploeg van trainer Erik ten Hag afscheid van Brian Brobbey (RB Leipzig), Lassina Traoré (Shakhtar Donetsk), Dominik Kotarski (HNK Gorica, huur), Kjell Scherpen (Brighton & Hove Albion) en Jurgen Ekkelenkamp (Hertha BSC).