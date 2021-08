Feyenoorder Róbert Bozeník speelt dit seizoen op huurbasis bij 2. Bundesliga-club Fortuna Düsseldorf. De 21-jarige spits kwam niet voor in de plannen van de nieuwe trainer Arne Slot.

Bozeník werd in januari 2020 voor zo'n 4 miljoen euro door Feyenoord overgenomen van MSK Zilina uit zijn geboorteland Slowakije, maar de jonge aanvaller heeft nog weinig indruk gemaakt in De Kuip. In anderhalf jaar kwam hij tot slechts 28 duels en vier goals.

Slot kiest voorlopig voor Bryan Linssen in de spits, net als zijn voorganger Dick Advocaat vorig seizoen vaak deed. Bozeník speelde in de eerste drie Eredivisie-duels maar achttien minuten en mocht tijdelijk vertrekken van Feyenoord.

"Róbert wil graag meer speelminuten maken. Wij willen dat ook, zeker voor zijn verdere ontwikkeling, maar we denken dat de mogelijkheden voor hem bij het eerste elftal op dit moment beperkt zijn", zegt technisch directeur Frank Arnesen maandag op de site van Feyenoord.

"Vandaar dat we samen naar een oplossing hebben gezocht en die hebben we gevonden in een huurperiode bij Fortuna Düsseldorf. Aan Róbert om zich in die nieuwe omgeving van zijn beste kant te laten zien en daar stappen te maken."

Bozeník heeft bij Feyenoord nog een contract tot medio 2024. "Het is voor mij een geweldige kans om in de sterke 2. Bundesliga te spelen voor zo'n grote club", zegt de zestienvoudig international van Slowakije op de site van Fortuna Düsseldorf.

Feyenoord zoekt nog naar aanvallende versterking

Feyenoord nam deze zomer al (tijdelijk) afscheid van negentien spelers, onder wie de aanvallers Steven Berghuis (Ajax), Lucas Pratto, Luciano Narsingh, Nicolai Jørgensen (Kasimpasa), Dylan Vente (Roda JC), en Christian Conteh (SV Sandhausen, huur). Daar kwam alleen Alireza Jahanbakhsh voor terug.

Arnesen zoekt voor de transferdeadline van dinsdagavond nog naar een nieuwe aanvaller. De komst van Amad Diallo ketste zondag af, omdat het talent van Manchester United nog minimaal zes weken moet revalideren van een blessure. De volgende naam die genoemd wordt, is die van Arsenal-buitenspeler Reiss Nelson.

Feyenoord staat na drie wedstrijden met zes punten vierde in de Eredivisie.