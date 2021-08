PSV heeft Mohamed Ihattaren toestemming gegeven om naar het buitenland te vliegen om op korte termijn een mogelijke transfer af te ronden. De aanvallende middenvelder heeft geen toekomst meer in Eindhoven en maakt al enkele weken geen deel meer uit van de selectie.

Toon Gerbrands bevestigt dat Ihattaren van PSV toestemming heeft gekregen om het vliegtuig in te stappen, hoewel er volgens de algemeen directeur nog geen officieel bod op de geboren Utrechter is binnengekomen.

Volgens Italiaanse media probeert Mino Raiola, de zaakwaarnemer van Ihattaren, het PSV-talent voor het sluiten van de transfermarkt onder te brengen bij Juventus. De Italiaanse grootmacht zou hem dan verhuren aan Sampdoria, dat ook in de Serie A speelt.

De negentienjarige Ihattaren werd eind juli uit de selectie bij PSV gezet. Hij had zich kort daarvoor ziek gemeld en ging daarom niet mee naar Istanboel voor de return tegen Galatasaray in de tweede voorronde van de Champions League. Op internet verscheen daags voor die wedstrijd echter een foto van Ihattaren die bij zaakwaarnemer Raiola in Frankrijk was.

Ihattaren brak twee jaar geleden door in de hoofdmacht van PSV. De middenvelder botste afgelopen seizoen echter regelmatig met trainer Roger Schmidt. In de voorbereiding op dit seizoen bleek dat Ihattaren geen toekomst meer heeft bij PSV. Hij speelde tot dusver 74 wedstrijden voor de Eindhovenaren, waarin hij tien keer trefzeker was en elf assists gaf.

Het contract van Ihattaren, die het Nederlands elftal vorig jaar boven Marokko verkoos, loopt volgend jaar af. Zodoende incasseert PSV nog een transfersom voor de linkspoot. De transfermarkt sluit komende dinsdag om 23.59 uur.