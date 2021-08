Fredrik Aursnes is maandag alsnog opgenomen in de selectie van Noorwegen voor de komende WK-kwalificatieduels, waaronder de wedstrijd tegen Oranje van woensdag. De verdediger vervangt de met corona besmette Sander Berge.

De 23-jarige Berge testte dit weekend positief op het coronavirus en is zodoende niet inzetbaar. Aursnes kwam eerst niet in aanmerking voor een plekje in de selectie van bondscoach Stale Solbakken, maar mag nu toch hopen op zijn tweede interland.

Op 6 juni maakte de 25-jarige Noor zijn debuut voor Noorwegen in de oefenwedstrijd tegen Griekenland (1-2-nederlaag). Vier dagen eerder zat hij op de bank in de vriendschappelijke interland tegen Luxemburg.

Aursnes maakte deze zomer de overstap van Molde naar Feyenoord en wordt veelvuldig ingezet door trainer Arne Slot. De defensieve middenvelder speelde al zes officiële wedstrijden voor de Rotterdammers.

Door de selectie van Aursnes zitten er twee Feyenoorders in de Noorse selectie. Rechtsback Marcus Pedersen, die dit seizoen tot dusver in alle wedstrijden van de huidige nummer vier van de Eredivisie in de basis stond, behoorde al tot het keurkorps.

De wedstrijd tussen Noorwegen en Oranje begint woensdag om 20.45 uur in Oslo. De ploeg van Solbakken vervolgt de WK-kwalificatie daarna tegen Letland (4 september) en Gibraltar (7 september).

