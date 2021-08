Sparta Rotterdam heeft maandag de komst van Aaron Meijers bevestigd. De linksback komt transfervrij over van ADO Den Haag, waar hij nog een jaar onder contract stond.

De 33-jarige Meijers speelde vorig seizoen al op huurbasis voor Sparta en kwam tot 25 officiële duels, maar keerde daarna terug naar Den Haag. De Zuid-Hollander speelde negentig minuten in de eerste drie wedstrijden van ADO in de Keuken Kampioen Divisie. Hij ontbrak vrijdag in de uitwedstrijd tegen NAC Breda (3-0).

De komst van Meijers is een opsteker voor Sparta-trainer Henk Fraser, die zondag na de 2-0-nederlaag bij Go Ahead Eagles de noodklok luidde en om versterkingen vroeg. "Ik weet dondersgoed hoe het gaat verlopen als dat niet gebeurt", zei hij bij Rijnmond.

Meijers is zelf ook blij dat hij weer herenigd wordt met Fraser. "Ik heb hier een goed jaar meegemaakt en krijg opnieuw de kans om samen te werken met een trainer waar ik een goede relatie mee heb. Het is sportief mooi om weer in de Eredivisie uit te komen. Dat het weer bij Sparta is, maakt het nog mooier."

Het grootste gedeelte van zijn loopbaan bracht Meijers door bij ADO, waar hij 253 officiële wedstrijden speelde. De vleugelverdediger kwam eerder uit voor FC Volendam (2006-2010) en RKC Waalwijk (2010-2012).

Sparta pakte in de eerste drie wedstrijden van dit seizoen slechts één punt en bezet momenteel de zeventiende plek in de Eredivisie. De Rotterdammers houden alleen PEC Zwolle, dat nog geen doelpunt maakte en alle wedstrijden verloor, onder zich.

