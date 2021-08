Lutsharel Geertruida gaat zijn contract bij Feyenoord binnenkort met twee jaar verlengen tot medio 2024. De verdediger bereikte onlangs met de Rotterdammers een mondeling akkoord over een nieuwe verbintenis.

De 21-jarige Geertruida had vorig seizoen een vaste basisplaats bij Feyenoord. De vleugelverdediger liet zich aan het einde van vorig seizoen aan zijn knie opereren en is nog aan het revalideren. Zijn contract zou na dit seizoen aflopen.

"Het is mooi dat we eruit zijn gekomen", zegt technisch directeur Frank Arnesen. "Lutsharel is de afgelopen jaren met sprongen vooruitgegaan en we zijn ervan overtuigd dat hij, zodra hij weer helemaal fit is, die ontwikkeling gaat doorzetten."

Met de aanstaande contractverlenging van Geertruida weet Feyenoord opnieuw een vaste kracht langer te binden. Eerder werden de verbintenissen van Orkun Kökçü, Luis Sinisterra, Tyrell Malacia en Justin Bijlow verlengd. "Het feit dat we Lutsharel aan dat rijtje kunnen toevoegen, is een zeer positief gegeven", zegt Arnesen.

'Mijn insteek is vanaf het begin geweest om te blijven'

Geertruida speelde tot dusver 69 officiële wedstrijden voor Feyenoord. Daarin scoorde de verdediger acht keer en leverde hij twee assists. De geboren Rotterdammer, die in 2012 de jeugdopleiding van Sparta voor die van Feyenoord verruilde en in 2017 in de hoofdmacht debuteerde, is blij dat hij langer aan Feyenoord verbonden is.

"Als jongen hier opgegroeid in Rotterdam-Zuid is er niets mooiers dan het vooruitzicht dat ik de komende jaren het shirt van Feyenoord blijf dragen en me hier bij de club verder kan ontwikkelen. Mijn insteek is vanaf het eerste moment geweest om bij deze prachtige club te blijven", aldus Geertruida.

Het is nog niet bekend wanneer de vleugelverdediger zijn rentree kan maken. Feyenoord is zonder Geertruida redelijk aan het seizoen begonnen en staat na drie speelronden met zes punten op de vierde plek in de Eredivisie.

