Ronald Koeman hoopt dat FC Barcelona er ondanks de slechte financiële situatie van de club nog in slaagt de selectie voor het sluiten van de transfermarkt te versterken. De Nederlander vindt dat hij nog meer spelers nodig heeft om de komende maanden goed door te komen.

"Ik vraag nergens om, maar ik probeer altijd te zeggen wat ik denk", zei Koeman op zijn persconferentie na de 2-1-zege op Getafe. "Ik ben me bewust van de financiële situatie van de club. Als ik me niet vergis, zijn er nog een aantal dagen om spelers te halen. Hopelijk kunnen we de selectie versterken, want dat is nodig."

"Als het niet kan, blijven we gewoon op dezelfde voet verdergaan. Maar zeker als ik naar ons schema en het aantal spelers kijk dat ik tegen Getafe door blessures moest missen, is het heel knap en belangrijk dat we deze wedstrijd hebben gewonnen."

Koeman kon tegen Getafe niet beschikken over onder anderen verdediger Gerard Piqué en aanvallers Sergio Agüero en Ousmane Dembélé, terwijl toptalent Ansu Fati nog op de weg terug is van een zware knieblessure en Pedri van een vakantie geniet.

Het noodlijdende FC Barcelona heeft echter niet veel middelen om nog iets op te doen op de transfermarkt, die dinsdagavond sluit. De Catalanen moesten door de slechte financiële situatie Lionel Messi laten gaan en haalden deze zomer met onder anderen Memphis Depay, Agüero en Eric García vooral transfervrije spelers.

Koeman heeft geen begrip voor fans die Griezmann uitfluiten

De van Olympique Lyon overgekomen Memphis was zondag wederom belangrijk voor Barcelona door na een half uur op aangeven van Frenkie de Jong de 2-1 te maken. De spits van Oranje maakte zijn tweede doelpunt in drie competitieduels voor Barcelona en groeit langzaam uit tot publiekslieveling in Camp Nou.

Daarentegen maakte Antoine Griezmann tegen Getafe geen goede indruk. De dertigjarige Fransman, die nog niet kan overtuigen sinds hij in de zomer van 2019 van Atlético Madrid is overgenomen, werd zelfs uitgefloten door de eigen supporters en ging zes minuten voor tijd naar de kant.

"Als trainer zal ik nooit kunnen begrijpen waarom het publiek een eigen speler uitfluit en in dit geval bij Antoine dus ook niet", zei Koeman. "Het is niet goed. Ik weet dat Antoine het moeilijk had in deze wedstrijd en wat fortuinlijker had kunnen zijn. Maar we hebben het over één wedstrijd."

FC Barcelona heeft na drie speelronden zeven punten en is gedeeld koploper. Ook Real Madrid, Sevilla, Valencia, Atlético Madrid en Real Mallorca staan op zeven punten. "Vanuit psychologisch oogpunt was de zege op Getafe een heel belangrijke. We wilden absoluut winnen en boden de moeilijke omstandigheden het hoofd", aldus een tevreden Koeman.

