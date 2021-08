Trainer Mauricio Pochettino is zondagavond onder de indruk geraakt van de manier waarop Lionel Messi werd onthaald in Reims bij zijn debuut voor Paris Saint-Germain. De Argentijn kwam in de 66e minuut het veld in.

"Het is bijzonder om te zien in hoeverre mensen hem waarderen. Niet alleen de PSG-supporters, maar ook de fans van Stade de Reims die juichten. Die waardering heeft Messi verdiend. Het is mooi om mee te maken", zei Pochettino op de persconferentie na de 0-2-overwinning van Paris Saint-Germain.

De 34-jarige Messi, die enkele weken geleden transfervrij overkwam van FC Barcelona, werd na twintig minuten spelen in de tweede helft ingebracht voor Neymar. Op dat moment leidde PSG al met 0-2 door treffers van de door Real Madrid begeerde Kylian Mbappé en daar bleef het ook bij.

Hoewel Messi bij zijn debuut geen grote stempel kon drukken, was Pochettino tevreden met de eerste minuten van zijn sterspeler in het shirt van PSG. "Het ging heel goed. Met zijn eerste balcontacten bracht bij al rust in het team. Ik ben extra blij voor hem dat we hebben gewonnen, want dat is heel belangrijk bij een debuut."

Lionel Messi werd na zijn debuut aangeklampt door diverse spelers van Stade de Reims. Foto: Getty Images

Messi op de foto met zoon van keeper tegenstander

Ook na het laatste fluitsignaal ging veel aandacht uit naar Messi. De Argentijn was op weg naar de kleedkamer toen Stade de Reims-doelman Predrag Rajkovic hem vroeg om op de foto te gaan met zijn zoontje.

De zesvoudig Gouden Bal-winnaar kreeg het kind in zijn armen, waarna Rajkovic de foto maakte. Messi werd door meer Stade de Reims-spelers aangesproken - onder wie de Nederlander Mitchell van Bergen - en zette voor het verlaten van het veld nog zijn handtekening op een banner.

Pochettino benadrukte na de wedstrijd wel dat Messi nog wat stappen te maken heeft voor hij echt op de top van zijn kunnen kan presteren. De aanvaller is nog altijd bezig om zijn bij FC Barcelona opgelopen trainingsachterstand weg te werken.

"Hij is nog ver van zijn topvorm verwijderd, maar traint goed mee en zal over twee weken fit zijn", aldus Pochettino tegen Amazon. "We kunnen niet wachten om Messi op zijn best te zien."

