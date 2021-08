Lionel Messi heeft zondag zijn debuut gemaakt voor Paris Saint-Germain. De Argentijn kwam halverwege de tweede helft van de met 0-2 gewonnen uitwedstrijd tegen Stade Reims in het veld bij de Parijzenaars. In Italië boekten AC Milan en AS Roma eenvoudige overwinningen.

De 34-jarige Messi nam in de 66e minuut de plaats in van Neymar. De sterspeler kon nog geen fraaie acties laten zien en werd een aantal keren stevig aangepakt door de verdediging van Stade Reims.

Messi kwam een kleine drie weken geleden transfervrij over van FC Barcelona, maar speelde door een trainingsachterstand nog niet eerder voor PSG. Hij miste hierdoor de wedstrijden tegen RC Strasbourg (4-2-zege) en Stade Brest (2-4-zege).

Op het moment dat Messi inviel stond Paris Saint-Germain al met 0-2 voor tegen Stade Reims. Kylian Mbappé opende in de zestiende minuut de score voor de bezoekers. De Fransman, op wie Real Madrid deze week een bod van 170 miljoen euro uitbracht, kopte raak uit een voorzet van Ángel Di María.

Vroeg in de tweede helft leek Marshall Munetsi voor de gelijkmaker van Reims te zorgen, maar die treffer werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd wegens buitenspel. Na ruim een uur was Mbappé met een intikker opnieuw trefzeker. Kort na de 0-2 kwam Messi in het veld. Op hetzelfde moment werd Georginio Wijnaldum gewisseld voor Ander Herrera.

Lionel Messi werd een aantal keren stevig aangepakt door de verdediging van Stade Reims. Lionel Messi werd een aantal keren stevig aangepakt door de verdediging van Stade Reims. Foto: AP

Van Bergen maakt debuut voor Stade Reims

Enkele minuten later maakte Mitchell van Bergen zijn debuut voor Stade Reims. De vleugelaanvaller werd vrijdag door de Noord-Franse club overgenomen van sc Heerenveen.

Dankzij de overwinning op Stade Reims gaat Paris Saint-Germain met twaalf punten uit vier wedstrijden aan kop in de Ligue 1. De voorsprong op nummer twee Angers is twee punten.

Eerder op de dag won Lille OSC met 2-1 van Montpellier. Yusuf Yazici en Jonathan David scoorden namens Lille, waar Sven Botman de hele wedstrijd meedeed. Lille boekte de eerste competitiezege van het seizoen. AS Monaco won met bankzitter Myron Boadu met 1-2 bij Troyes dankzij twee goals van Sofiane Diop.

Olivier Giroud scoorde twee keer namens AC Milan. Olivier Giroud scoorde twee keer namens AC Milan. Foto: Pro Shots

Milan en Roma boeken eenvoudige zege

In de Serie A kenden AC Milan en AS Roma een makkelijke avond. De 'Rossoneri' versloegen Cagliari met 4-1 en de Romeinen wonnen met 0-4 bij promovendus Salernitana.

Olivier Giroud, die eerder deze zomer overkwam van Chelsea, maakte twee goals voor Milan, waarvan één uit een strafschop. De andere doelpunten van de thuisploeg kwamen op naam van Sandro Tonali en Rafael Leão. Kevin Strootman speelde tot een kwartier voor tijd mee bij Cagliari.

Lorenzo Pellegrini was tweemaal trefzeker namens Roma, waarvoor Jordan Veretout en Tammy Abraham de andere treffers maakten. Rick Karsdorp maakten de negentig minuten vol bij de bezoekers.

Ook Napoli boekte zijn tweede competitiezege van het seizoen. Bij Genoa werd met 1-2 gewonnen door goals van Fabián Ruiz en Andrea Petagna. Naast Milan, Roma en Napoli zijn ook Lazio en Internazionale na twee duels nog zonder puntenverlies.

