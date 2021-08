Amad Diallo komt deze zomer definitief niet op huurbasis naar Feyenoord. De negentienjarige aanvaller raakte onlangs geblesseerd en gaat de komende tijd revalideren bij zijn huidige club Manchester United.

"We hebben er alles aan gedaan. Het was rond, maar nu is hij zodanig geblesseerd dat hij niet kan komen. Soms is het leuk, zo'n transferwindow, en soms ook niet", zegt Frank Arnesen, de technische baas van Feyenoord, zondag in gesprek met Voetbal International.

Diallo moest de gewenste aanvallende versterking worden voor Feyenoord. De Rotterdammers hebben nu nog iets meer dan twee dagen om een alternatief voor Diallo in de dun bezette aanvalslinie te vinden, want in de nacht van dinsdag op woensdag sluit de transfermarkt.

Vorig seizoen kwam Diallo acht keer in actie voor de hoofdmacht van Manchester United en hij was daarin één keer trefzeker. Dit seizoen maakt hij zijn minuten in het tweede elftal.

Diallo werd begin dit jaar door Manchester United voor ruim 21 miljoen euro overgenomen van Atalanta, waar hij de jeugdopleiding doorliep.