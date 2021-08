VfL Wolfsburg heeft zondag ook de derde competitiewedstrijd van dit seizoen gewonnen. De ploeg van coach Mark van Bommel was thuis met 1-0 te sterk voor RB Leipzig en blijft ook na de derde speelronde koploper in de Bundesliga. In België won John van den Brom met KRC Genk van Anderlecht: 1-0.

Jérôme Roussillon kroonde zich tot matchwinner bij Wolfsburg-Leipzig. De Fransman maakte zeven minuten na rust het enige doelpunt van de wedstrijd.

Wout Weghorst speelde negentig minuten mee bij Wolfsburg. Brian Brobbey viel in de slotfase in bij Leipzig.

Wolfsburg versloeg eerder VfL Bochum (1-0) en Hertha BSC (1-2). De ploeg van Van Bommel is als enige nog zonder puntenverlies in de Bundesliga. De voorsprong op Bayer Leverkusen, Bayern München en SC Freiburg bedraagt twee punten.

Eerder op de dag boekte Union Berlin de eerste competitiezege van het seizoen. De tegenstander van Feyenoord in de Conference League klopte Borussia Mönchengladbach met 2-1. Niko Giesselmann en Taiwo Awoniyi scoorden namens Union en in blessuretijd deed Jonas Hofmann nog wat terug voor Gladbach.

Genk viert de winnende treffer van Ike Ugbo. Genk viert de winnende treffer van Ike Ugbo. Foto: Pro Shots

Van den Brom wint met Genk van Anderlecht

In België won Van den Brom thuis tegen Anderlecht de derde competitiewedstrijd op rij met Genk. Ike Ugbo maakte drie minuten voor tijd het winnende doelpunt.

Carel Eiting speelde tot twintig minuten voor tijd mee bij Genk. Wesley Hoedt maakte de negentig minuten vol bij Anderlecht, waar Joshua Zirkzee in de rust werd gewisseld.

Genk bezet met tien punten uit vijf duels de vierde plek in de Jupiler Pro League. Anderlecht staat met zeven punten elfde.

