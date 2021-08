Memphis Depay heeft zondag opnieuw de hoofdrol voor zich opgeëist bij FC Barcelona. De aanvaller van Oranje leidde zijn nieuwe club met een doelpunt naar een benauwde zege op Getafe: 2-1. Arnaut Danjuma hielp Villarreal met een treffer aan een punt bij Atlético Madrid: 2-2.

In de tweede minuut had Memphis al een aandeel in de openingsgoal van Sergi Roberto. Hij stuurde Jordi Alba weg op links, die op zijn beurt Roberto in staat stelde om te scoren. Ruim een kwartier later tekende Sandro Ramírez voor de gelijkmaker namens Getafe.

Nog in de eerste helft was het woord aan Memphis. De 27-jarige oud-PSV'er werd aangespeeld door Frenkie de Jong, trok met een actie naar binnen en schoot knap raak in de korte hoek.

Ruim een week geleden redde Memphis met zijn eerste doelpunt in La Liga al een punt tegen Athletic Club (1-1). Weer een week eerder had hij met een assist een aandeel in de 4-2-zege op Real Sociedad tijdens de eerste speelronde.

De overwinning op Getafe betekent dat trainer Ronald Koeman een prima seizoensstart beleeft met Barcelona. De 26-voudig landskampioen doet met zeven punten uit drie duels voorlopig bovenin mee.

Na de interlandperiode wacht 'Barça' op 14 september een confrontatie met Bayern München in de groepsfase van de Champions League. Vijf dagen later komt Granada naar Camp Nou in competitieverband.

Danjuma bezorgt Atlético puntenverlies

Atlético Madrid leed thuis tegen Villarreal het eerste puntenverlies van dit seizoen. De ploeg van coach Diego Simeone kwam vroeg in de tweede helft op achterstand door een doelpunt van Manu Trigueros.

Vier minuten later herstelde Luis Suárez het evenwicht op aangeven van Ángel Correa, maar een kwartier voor tijd nam Villarreal opnieuw de leiding. Ditmaal strafte Danjuma, die deze zomer overkwam van Bournemouth, geklungel in de Atlético-defensie af en maakte de tweevoudig Oranje-international de eerste goal voor zijn nieuwe club.

Atlético leek op de eerste nederlaag van dit seizoen af te stevenen, maar door een eigen doelpunt van Aïssa Mandi diep in blessuretijd pakte de regerend landskampioen toch nog een punt.

