Erik ten Hag heeft zondag genoten van het spel van Antony. De Braziliaan stond tegen Vitesse (5-0) voor het eerst dit seizoen in de basis en was een van de uitblinkers in de Johan Cruijff ArenA.

Antony kreeg als rechtsbuiten de voorkeur boven Steven Berghuis en liet zich binnen vijf minuten al gelden door het openingsdoelpunt te maken. In de rest van de wedstrijd was hij een plaag voor de Vitesse-defensie.

"Ik was heel erg benieuwd naar hem. Vorig jaar speelde hij de linkerkant van Vitesse al dronken en dat kwam nu weer heel snel uit. Vitesse moest aan die kant keuzes maken. Noussair Mazraoui en Antony hebben dat fantastisch uitgespeeld, uiteraard met hulp van de anderen", zei Ten Hag tegen ESPN.

De Ajax-coach liet Berghuis tijdens de tweede helft invallen en posteerde de van Feyenoord overgekomen aanvaller 'op tien'. Dat was vooraf zo besproken, liet hij weten.

"We hebben een aantal opties voorin. Dan moet je kijken hoe je ze samen kunt laten renderen. Dit wilde ik uitproberen", zei hij. "Zo zullen we in de loop van het seizoen dit soort zaken proberen en testen. Goede voetballers kunnen altijd samenspelen."

'We moeten stabieler worden'

Ten Hag is blij met de keuzes die hij voorin heeft. De coach krijgt ook de beschikking over Mohamed Daramy, die deze week werd overgenomen van FC Kopenhagen, maar tegen Vitesse nog niet tot de selectie behoorde.

"We zijn op drie podia actief. Dan heb je niet elf, maar meer spelers nodig. Met vormverlies, tactiek, blessures en WK-kwalificatie kun je het niet met elf spelers af. Dan ben je opgebrand in het voorjaar", aldus de coach, die wel vindt dat Ajax nog stappen moet maken.

"We moeten aan onze stabiliteit werken. We hebben nu veel hoogtepunten met daarna een groot verval. We moeten zorgen dat we continu een hoog niveau halen. Er kan altijd een mindere wedstrijd tussen zitten, maar dan moet je nog steeds winnen."

De volgende wedstrijd van Ajax is op zaterdag 11 september, na de interlandperiode. De ploeg van Ten Hag gaat dan op bezoek bij PEC Zwolle.

