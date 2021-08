De FIFA mag de komende interlandperiodes voor Zuid-Amerika met twee dagen verlengen. De Spaanse voetbalbond was tegen het besluit in beroep gegaan, maar sporttribunaal CAS stelde de FIFA in het gelijk.

De FIFA nam het besluit op verzoek van de Zuid-Amerikaanse confederatie CONMEBOL. De twee extra dagen gelden voor de interlandperiodes in september en oktober.

"Ons besluit is genomen na raadpleging van alle relevante belanghebbenden en rekening houdend met alle relevante omstandigheden, met name de uitdagingen die door de COVID-19-pandemie zijn ontstaan en vooral gezondheidsoverwegingen voor spelers", meldt de FIFA.

"De beslissing van het CAS van vandaag bevestigt de wettigheid van de beslissing van de FIFA en verwerpt volledig de argumenten van de Spaanse La Liga."

La Liga laat het er niet bij zitten

Clubs uit Spanje, en ook uit andere Europese competities, dreigden spelers niet vrij te geven vanwege de twee extra dagen. Daardoor zijn ze namelijk pas later terug bij de clubs. La Liga stelt nu dat het besluit van het CAS is genomen zonder enige motivering.

"We zullen doorgaan met procedures bij verschillende gerechtelijke instanties, aangezien de beslissing van de FIFA over de wijziging van de internationale wedstrijdkalender dit specifieke probleem overstijgt", meldt de organisatie. "Het is een duidelijke intentieverklaring om de autonomie van binnenlandse competities te schenden, door misbruik van rechten."

La Liga geeft de Spaanse clubs nu de gelegenheid uitstel aan te vragen voor de duels in het weekeinde van 11 en 12 september. Anders zou er sprake kunnen zijn van competitievervalsing, meldt La Liga. Spelers van Zuid-Amerikaanse landen komen namelijk pas heel kort voor die speelronde terug bij hun club.