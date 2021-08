NEC heeft de overwinning van vorige week op PEC Zwolle een passend vervolg te geven. Heracles Almelo, dat ruim een helft met een man minder speelde, werd zondag met 0-1 verslagen.

Het winnende doelpunt kwam op naam van Ali Akman, de negentienjarige Turkse spits die dit seizoen wordt gehuurd van Eintracht Frankfurt. Hij kopte vroeg in de tweede helft raak. Akman scoorde vorige week ook al tegen PEC.

Enkele minuten voor rust was Heracles in de problemen gekomen door een rode kaart voor Sinan Bakis. De spits had al een gele kaart achter zijn naam staan op het moment dat hij geel kreeg voor een ruzie met NEC-verdediger Iván Márquez.

In de slotfase kreeg NEC de kans om de wedstrijd te beslissen toen Jordy Bruijn een strafschop mocht nemen, maar hij zag de bal op de paal belanden.

Dankzij de nieuwe overwinning draait het gepromoveerde NEC voorlopig mee in de top van de Eredivisie. De ploeg van trainer Rogier Meijer, dat in de eerste speelronde nog kansloos van Ajax verloor, heeft zes punten uit drie duels.

Het Heracles van coach Frank Wormuth wacht nog op de eerste zege van het seizoen. Heracles begon de Eredivisie met een nederlaag tegen PSV en speelde vorige week gelijk op bezoek bij Sparta Rotterdam.

Ontzetting bij Sinan Bakis nadat hij rood heeft gekregen van scheidsrechter Jochem Kamphuis. Ontzetting bij Sinan Bakis nadat hij rood heeft gekregen van scheidsrechter Jochem Kamphuis. Foto: Pro Shots

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie