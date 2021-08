AZ heeft zondag in de Eredivisie de eerste punten van het seizoen gepakt. De Alkmaarders wonnen op bezoek bij sc Heerenveen met 1-3. Eerder op de dag boekte NEC al de tweede zege door met 0-1 te winnen bij Heracles Almelo.

Nadat Vangelis Pavlidis in de tweede minuut al de paal had geraakt voor AZ, kwam Heerenveen in de elfde minuut op voorsprong. Henk Veerman kopte binnen na goed werk van Siem de Jong en Sven van Beek.

Pavlidis zorgde al snel voor de gelijkmaker. Rodney Kongolo haalde een kopbal van Timo Letschert nog van de doellijn, maar de Griekse aanvaller van AZ was attent en kon simpel scoren: 1-1.

In de tweede helft kwam AZ op voorsprong via Aslak Fonn Witry. De 25-jarige verdediger werd aangespeeld door Pavlidis en krulde de bal prachtig in de bovenhoek. In de slotfase besliste Dani de Wit de wedstrijd door ook nog voor 1-3 te zorgen.

Voor AZ zijn het de eerste punten van het seizoen. De ploeg van trainer Pascal Jansen verloor de eerste wedstrijd bij RKC Waalwijk (1-0) en kwam de vorige speelronde niet in actie vanwege Europese verplichtingen. Heerenveen loopt voor het eerst dit seizoen averij op.

Ali Akman maakte het enige doelpunt in Almelo.

NEC boekt tweede zege op rij

NEC gaf de overwinning van vorige week op PEC Zwolle een passend vervolg door Heracles Almelo, dat ruim een helft met een man minder speelde, met 0-1 te verslaan. Het winnende doelpunt kwam op naam van Ali Akman. Hij kopte vroeg in de tweede helft raak. Akman scoorde vorige week ook al tegen PEC.

Enkele minuten voor rust was Heracles in de problemen gekomen door een rode kaart voor Sinan Bakis. De spits had al een gele kaart achter zijn naam staan op het moment dat hij geel kreeg voor een ruzie met NEC-verdediger Iván Márquez.

In de slotfase kreeg NEC de kans om de wedstrijd te beslissen toen Jordy Bruijn een strafschop mocht nemen, maar hij zag de bal op de paal belanden.

Dankzij de nieuwe overwinning draait het gepromoveerde NEC voorlopig mee in de top van de Eredivisie. De ploeg van trainer Rogier Meijer heeft zes punten uit drie duels. Het Heracles van coach Frank Wormuth heeft nog maar één punt gepakt.

