Ajax heeft zich zondag in de Eredivisie hersteld van het puntenverlies van vorige week. De Amsterdammers maakten in eigen huis indruk en waren veel te sterk voor Vitesse: 5-0.

Ajax was vanaf de eerste minuut de bovenliggende partij en voor rust waren Antony, Edson Álvarez en Ryan Gravenberch trefzeker. Na de pauze liep de score verder op door een eigen doelpunt van Tomás Hájek en een treffer van Davy Klaassen.

Door de ruime overwinning op Vitesse revancheerde Ajax zich van de 1-1 tegen FC Twente van vorige week. De ploeg van trainer Erik ten Hag klimt naar de tweede plaats op de ranglijst op twee punten van de nog foutloze koploper PSV.

Voor Ajax gaat de Eredivisie na de interlandbreak verder met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Dat duel op zaterdag 11 september begint om 18.45 uur. Vitesse speelt een dag later om 14.30 uur in Waalwijk tegen RKC.

Antony zette Ajax al vroeg op voorsprong in Amsterdam. Antony zette Ajax al vroeg op voorsprong in Amsterdam. Foto: Getty Images

Antony betaalt vertrouwen meteen uit

Ten Hag koos tegen Vitesse voor Antony als rechtsbuiten, waardoor Steven Berghuis op de bank begon. De Braziliaan betaalde dat vertrouwen meteen uit door Ajax na vijf minuten al op voorsprong te zetten. Antony kreeg de bal na een fraai hakje van Noussair Mazraoui en schoot hard raak in de verre hoek.

Ajax bleef aanzetten en kreeg via Gravenberch en Sébastien Haller al kansen op een tweede treffer. Na ruim een half uur spelen viel de 2-0 alsnog: Álvarez kopte van dichtbij raak. De treffer van de Mexicaan werd in eerste instantie afgekeurd vanwege buitenspel, maar daar bleek geen sprake van.

Nadat Riechedly Bazoer niet mocht klagen met geel na een charge op Antony, tekende Gravenberch vlak voor rust ook voor de 3-0. Een geplaatste bal van Álvarez belandde nog op de lat, maar in de rebound schoot Gravenberch de bal met een stuit wel binnen.

Ryan Gravenberch tekende voor de derde Amsterdamse treffer. Ryan Gravenberch tekende voor de derde Amsterdamse treffer. Foto: Pro Shots

Ajax ook na de pauze heer en meester

Vitesse-coach Thomas Letsch greep in de rust in door drie wissels door te voeren, maar ook na de pauze was Ajax veel beter dan de Arnhemmers. De regerend landskampioen bleef de aanval zoeken, al vielen er een tijdje geen grote kansen te noteren.

Na een uur spelen konden de fans in de Johan Cruijff ArenA weer juichen. Een voorzet van Dusan Tadic verdween via Vitessenaar Hájek in het doel: 4-0. Klaassen pikte niet veel later ook zijn doelpunt mee door raak te schieten op aangeven van Lisandro Martínez.

In de slotfase waren er bij Ajax invalbeurten voor onder anderen Berghuis en David Neres, die mogelijk de komende dagen nog vertrekt. Martínez en Haller (kopballen) en Tadic waren nog het dichtst bij een zesde Amsterdamse treffer.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie