Tottenham Hotspur is ook na drie speelrondes nog foutloos in de Premier League. De 'Spurs' wonnen zondag met 1-0 van Watford en staan alleen bovenaan. Manchester United was zonder Cristiano Ronaldo met 1-0 te sterk voor Wolverhampton Wanderers. In Schotland won Rangers FC met 1-0 van aartsrivaal Celtic.

Tottenham Hotspur dankte de overwinning op Watford aan Son Heung-min. De 29-jarige Zuid-Koreaan prikte vlak voor rust een vrije trap tegen de touwen. Na de pauze vielen er geen doelpunten meer.

Steven Bergwijn begon bij Tottenham in de basis en werd in de 68e minuut gewisseld. Ook Harry Kane stond 'gewoon' weer op het veld. De topspits werd lang in verband gebracht met een transfer naar Manchester City, maar kondigde onlangs aan in Londen te blijven.

Tottenham is de enige club in de Premier League die nog zonder puntenverlies is na drie speelrondes. De ploeg van coach Nuno heeft een voorsprong van twee punten op West Ham United, Chelsea, Liverpool, Everton en Manchester United.

Son Heung-Min (buiten beeld) maakte het enige doelpunt. Son Heung-Min (buiten beeld) maakte het enige doelpunt. Foto: Getty Images

United met minimaal verschil langs Wolves

Manchester United voegde eveneens drie punten toe door met 0-1 te winnen bij Wolverhampton Wanderers. Het is voor United de tweede zege van het seizoen.

Mason Greenwood maakte tien minuten voor tijd op aangeven van Raphaël Varane het enige doelpunt. De Engelse aanvaller ging aan de rechterkant buitenom en schoot via een tegenstander raak.

Ronaldo ontbrak nog bij United. De Portugees keerde vrijdag na twaalf jaar terug bij de Engelse grootmacht, maar kampt nog met een armblessure waardoor hij zijn rentree voor de club uit Manchester nog moet uitstellen.

Mason Greenwood was de matchwinner voor Manchester United. Mason Greenwood was de matchwinner voor Manchester United. Foto: Getty Images

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League

Old Firm valt de kant op van Rangers FC

Rangers FC deed eerder op de dag goede zaken in de Schotse competitie door aartsrivaal Celtic met 1-0 te verslaan. De regerend landskampioen houdt daardoor de aansluiting met de twee koplopers, Hibernian en Hearts.

Het enige doelpunt in de eerste Old Firm van dit seizoen werd gemaakt door Filip Helander. De Zweed kopte de bal halverwege de tweede helft op aangeven van Borna Barisic tegen de touwen. Rangers boekte zo de vierde thuiszege op rij op Celtic.

In Schotland staat Rangers nu derde met negen punten na vier duels. Hibernian en Hearts hebben allebei tien punten en gaan aan de leiding. Celtic, dat donderdag nog AZ uitschakelde in de play-offs van de Europa League, staat met zes punten slechts zesde.