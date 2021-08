De vrouwenploeg van Feyenoord heeft het debuut in de Pure Energie Eredivisie Vrouwen zondag gevierd met een punt tegen ADO Den Haag. Op bezoek in de hofstad werd met 1-1 gelijkgespeeld.

De Rotterdamse ploeg van trainer Danny Mulder kwam vroeg op voorsprong dankzij een doelpunt van Sophie Cobussen. Na een half uur werd het gelijk, toen Kirsten van de Westeringh scoorde namens ADO.

In de afgelopen seizoenen waren onder meer Ajax en PSV al vertegenwoordigd in de Eredivisie Vrouwen, maar Feyenoord nog niet. De Rotterdamse club maakte in maart van dit jaar bekend wél te gaan meedoen.

Feyenoord is sinds 2017 al met twee jeugdteams actief in het vrouwenvoetbal en heeft sinds 2019 ook een beloftenelftal. De vrouwenploeg van Feyenoord speelt de thuiswedstrijden op sportcomplex Varkenoord, dat vlak naast De Kuip ligt.

Vrijdag werden de drie andere wedstrijden in de eerste Eredivisie-speelronde afgewerkt. Daarbij won Ajax met 1-7 van Excelsior, was PSV met 3-0 te sterk voor PEC Zwolle en veegde FC Twente de vloer aan met VV Alkmaar: 8-0.

Met negen clubs bestaat de Eredivisie Vrouwen uit een oneven aantal, wat betekent dat sc Heerenveen vrij was. Die club is komende vrijdag in Rotterdam de tweede tegenstander van Feyenoord.

Bekijk de stand en het programma in de Pure Energie Eredivisie Vrouwen