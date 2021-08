Jens Toornstra en Arne Slot balen stevig van de nederlaag die ze zondag met Feyenoord bij FC Utrecht leden. De aanvoerder en trainer gingen met hun ploeg voor het eerst dit Eredivisie-seizoen ten onder: 3-1.

"Het was niet goed genoeg. Het ontbrak aan de scherpte, die Utrecht wel had. Dat zag je in veel dingen terug. In het eerste kwartier na rust werd de wedstrijd beslist", zei Toornstra tegen ESPN.

Feyenoord kwam vlak voor rust op 0-1 in Utrecht, maar incasseerde nog in de eerste helft de gelijkmaker en moest vroeg in de tweede helft nog eens twee doelpunten slikken. De Rotterdammers zetten daar weinig meer tegenover.

"Onze energie lag nog in de kleedkamer, denk ik", aldus Toornstra. "Het lag niet aan fitheid, maar aan scherpte. We moeten dit goed terugkijken en zorgen dat we er na de interlandbreak weer staan."

Toornstra had de laatste tijd juist overtuigd met Feyenoord. "De dominantie van de laatste weken was er vandaag niet", zei de middenvelder. "Maar over twee weken staat er wat mij betreft weer een energieke ploeg."

Blijdschap bij de FC Utrecht-spelers na een van de treffers tegen Feyenoord. Blijdschap bij de FC Utrecht-spelers na een van de treffers tegen Feyenoord. Foto: Pro Shots

Slot: 'We gaan hier even voor zitten'

Slot zag dat Feyenoord slordig was en het tactisch niet voor elkaar had in Utrecht. "We leidden in de eerste helft heel veel counters in voor Utrecht", aldus de trainer.

"Al doen we de tegenstander dan misschien tekort, want die zat erbovenop en had het goed voor elkaar. Maar als je al niet zo goed speelt, dan kun je het jezelf niet veroorloven om twee standaardsituaties tegen te krijgen (Utrecht scoorde daar vlak na rust twee keer uit, red.)."

Slot wilde niet te dramatisch doen. "We gaan hier even voor zitten en kijken wat we vandaag niet goed hebben gedaan, maar we moeten ook niet vergeten dat we het seizoen oké begonnen zijn met twee overwinningen en door zijn in Europa."

Heracles Almelo is op zondag 12 september de eerste tegenstander van Feyenoord na de interlandperiode. Een week later reizen de Rotterdammers af naar Eindhoven voor een duel met PSV.

