Feyenoord heeft zondag op bezoek bij FC Utrecht de eerste nederlaag van het Eredivisie-seizoen geleden. De ploeg van trainer Arne Slot ging in een vermakelijke wedstrijd met 3-1 ten onder.

In Stadion Galgenwaard kwam Feyenoord aan het einde van de eerste helft op 0-1 dankzij Luis Sinisterra, werd het nog voor het rustsignaal 1-1 door Willem Janssen en vielen de derde en vierde treffer vroeg in de tweede helft. Moussa Sylla en Simon Gustafson (strafschop) stelden de Utrechtse zege veilig.

Feyenoord had de eerste twee Eredivisie-duels gewonnen. De Rotterdammers leden de tweede nederlaag op rij, al werd donderdag verloren van Elfsborg IF in de wetenschap dat Conference League-deelname eigenlijk niet meer kon worden misgelopen.

Het FC Utrecht van trainer René Hake is de nieuwe jaargang goed begonnen. In de vorige twee speelrondes werden al vier punten gepakt door te winnen van Sparta Rotterdam en gelijk te spelen bij FC Groningen.

Dolle vreugde bij Willem Janssen na zijn gelijkmaker. Dolle vreugde bij Willem Janssen na zijn gelijkmaker. Foto: Pro Shots

Feyenoord heeft het lastig met fel FC Utrecht

Gesteund door het fanatieke thuispubliek slaagde FC Utrecht er zondag in het Feyenoord flink lastig te maken. De Domstedelingen zaten er kort op en stichtten gevaar, al waren ze vaak te slordig om tot echt uitgespeelde kansen te komen.

Binnen het kwartier leek de 1-0 eraan te komen toen scheidsrechter Dennis Higler een penalty gaf. Maar toen hij op aanraden van de VAR nog eens naar de beelden keek, zag hij dat Utrecht-spits Anastasios Douvikas vrijwel niet werd geraakt. Het besluit werd teruggedraaid.

In de leuke eerste helft waren er ook kansen voor Orkun Kökçü (redding Maarten Paes) en Quinten Timber (paal), voordat de bezoekers op slag van rust tegen de verhouding in de ban braken. Sinisterra kwam naar binnen, vond de korte hoek en noteerde al zijn zevende treffer van het seizoen in alle competities.

Feyenoord leek zodoende met een voorsprong te gaan rusten, maar nog voordat beide ploegen de kleedkamers opzochten, werd het weer gelijk. Bij een vrije trap ging verdediger Gernot Trauner onder de bal door en stond Janssen op de goede plek om af te ronden.

Feyenoord had het lastig met het felle FC Utrecht. Feyenoord had het lastig met het felle FC Utrecht. Foto: Pro Shots

Dramatische minuten voor Feyenoord

Vroeg in de tweede helft ging het vervolgens helemaal mis voor Feyenoord. Eerst zorgde Sylla bij een Utrechtse corner met het hoofd voor 2-1. Vlak daarna vergrootte Gustafson de marge uit een strafschop, die was gegeven na een overtreding van Tyrell Malacia.

Het derde doelpunt van FC Utrecht betekende dat het meeste spektakel van de middag wel achter de rug was. Feyenoord loerde wel op de aansluitingstreffer, maar kwam daar op een grote kans voor Linssen na - hij schoot naast - eigenlijk amper dichtbij.

Higler zorgde nog voor het opmerkelijkste moment door Feyenoord een strafschop te geven, maar op advies van de grensrechter vrijwel direct terug te komen op dat besluit. De correctie was terecht, want Utrecht-aanvoerder Janssen speelde bij een ingreep de bal.

