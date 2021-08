14' GOAL AZ! 1-1



sc Heerenveen is nog net niet klaar met juichen of het staat alweer gelijk in het Abe Lenstra Stadion. Rodney Kongolo haalt een kopbal van Timo Letschert van de doellijn en vervolgens is het een koud kunstje voor Vangelis Pavlidis om de gelijkmaker binnen te koppen. Wat een spektakelstuk in Friesland.