FC Utrecht-Feyenoord

86' Guus Til is vandaag net als veel andere Feyenoord-spelers een schim van zichzelf en dat is bij deze poging wel te zien. Zijn slappe inzet wordt eerst gekraakt door aanvoerder Willem Janssen en daarna schiet hij via een been van een FC Utrecht-speler in het zijnet. Een slotoffensief ontbreekt vooralsnog bij Feyenoord.