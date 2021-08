Feyenoord treedt zondag in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht aan met Ramon Hendriks centraal achterin. Voor de twintigjarige verdediger, die Marcos Senesi vervangt, wordt het zijn debuut in de basis.

Opstelling Feyenoord Bijlow; Pedersen, Trauner, Hendriks, Malacia; Toornstra, Kökçü, Til; Jahanbakhsh, Linssen, Sinisterra.

Opstelling FC Utrecht Paes; Ter Avest, Van der Hoorn, Janssen, Warmerdam; Timber, Gustafson, Maher; Sylla, Douvikas, Ramselaar.

De met een liesblessure kampende Senesi werd donderdag in de play-off voor de Conference League tegen IF Elfsborg (3-1-nederlaag) nog vervangen door Wouter Burger. Die moet in de Galgenwaard genoegen nemen met een plaats op de bank.

Hendriks mocht de voorbije weken tegen zowel Willem II als Go Ahead Eagles kort voor tijd invallen. Vorig seizoen speelde hij nog namens NAC Breda in de Keuken Kampioen Divisie.

De opstelling van Feyenoord is verder ongewijzigd ten opzichte van vorige week, toen Go Ahead Eagles met 2-0 werd verslagen. Dat betekent dat de voorhoede wordt gevormd door Alireza Jahanbakhsh, Bryan Linssen en Luis Sinisterra.

Bijlow ontbrak donderdag in Zweden tegen Elfsborg nog vanwege een schorsing en werd toen vervangen door de Israëliër Ofir Marciano. Tegen FC Utrecht keert hij zoals verwacht weer terug onder de lat.

Begeerde Kerk ontbreekt bij FC Utrecht

Bij FC Utrecht ontbreekt Gyrano Kerk in de wedstrijdselectie. Alles wijst erop dat de spits op het punt staat een transfer te maken. Met name het Russische Lokomotiv Moskou zou serieuze interesse hebben.

Feyenoord is uitstekend aan het seizoen begonnen met zes punten uit twee duels en een doelsaldo van zes voor en nul tegen. FC Utrecht is met vier punten uit twee wedstrijden ook nog ongeslagen.

Om 12.15 uur wordt er afgetrapt in de Galgenwaard. De wedstrijd staat onder leiding van Dennis Higler.