Chelsea-trainer Thomas Tuchel was zaterdag na de Premier League-topper tegen Liverpool (1-1) niet helemaal blij met Anthony Taylor. De scheidsrechter speelde een doorslaggevende rol op Anfield door vlak voor rust een rode kaart te geven aan Chelsea-verdediger Reece James voor een ongelukkige handsbal op de doellijn.

"Ik weet niet eens meer wat de handsregel precies is en of dit volgens die regels een rode kaart was of niet", verzuchtte Tuchel na het duel in Engelse media. "Ik heb niet direct een oplossing. Misschien was het rood omdat Reece een doelpunt voorkwam. We moeten het besluit accepteren, maar ik weet het niet meer."

James kreeg in de blessuretijd van de eerste helft een inzet van Sadio Mané op zijn arm terwijl hij op de doellijn stond. De bal ging eerst via zijn bovenbeen, terwijl zijn arm ook naast zijn lichaam hing. Taylor zag er in eerste instantie geen overtreding in, maar na een korte blik op het scherm naast het veld gaf hij rood aan James en een penalty aan Liverpool.

"Ik had graag gezien dat de check wat langer had geduurd", zei Tuchel. "Ik kreeg nu het gevoel dat de scheidsrechter één keer naar een stilstaand beeld heeft gekeken en direct bepaalde dat het rood was. Terwijl ik me herinner dat scheidsrechters aan ons hebben uitgelegd dat zo'n specifieke situatie juist geen penalty zou zijn."

Thomas Tuchel is blij met zijn keeper Édouard Mendy. Thomas Tuchel is blij met zijn keeper Édouard Mendy. Foto: Pro Shots

'Het was een fantastische teamprestatie'

Mohamed Salah benutte de strafschop en zette Liverpool daarmee op 1-1, nadat Kai Havertz Chelsea in de 22e minuut op aangeven van James op voorsprong had gezet. In de tweede helft werd de Champions League-winnaar ver naar achteren gedrukt, maar de ploeg van bankzitter Hakim Ziyech hield stand.

"De rode kaart heeft de wedstrijd verpest, maar ik ben ontzettend blij met het optreden van mijn ploeg", aldus Tuchel. "Dit was een fantastische teamprestatie. Het was een zwaar gevecht, maar mijn spelers bleven heel gedisciplineerd. Ik denk dat onze fans genoten hebben en uiteindelijk was dit een verdiend punt."

