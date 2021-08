Roger Schmidt is zeer tevreden met de 5-2-zege van PSV zaterdag op FC Groningen in de Eredivisie. De Duitse coach was niet alleen blij met de uitslag, maar vooral ook met de manier waarop de overwinning tot stand kwam.

"We deden het verdedigend goed de laatste weken, maar vandaag waren de ruimtes tussen de linies te groot. We hadden wat problemen aan het begin van de wedstrijd", zei Schmidt, die Groningen halverwege de eerste helft op voorsprong zag staan.

"Soms moet je accepteren dat het moeilijk is wedstrijden te winnen. Fysiek en mentaal waren we na drukke weken niet helemaal fris. Met een goede instelling en hard werken kun je ook wedstrijden winnen, en ook door mooie doelpunten te maken. Deze wedstrijd is daarom belangrijk voor onze ontwikkeling."

PSV werd dinsdag uitgeschakeld in de play-offs voor de Champions League door Benfica, maar gaat in de Eredivisie aan kop met negen punten uit drie wedstrijden. Voor PSV gaat de competitie na de interlandbreak verder met een uitwedstrijd tegen AZ.

PSV wil zich nog versterken

PSV gaat de laatste dagen van de transfermarkt proberen de selectie nog te versterken. "Maar dat doen we alleen als we spelers kunnen krijgen die ons echt beter maken. We hebben al een goede ploeg, maar we krijgen een pittig programma. Als je voor titels wil spelen en Europees speelt, zal je je moeten versterken", aldus Schmidt.

Luuk de Jong komt niet naar Eindhoven, zo maakte Schmidt al duidelijk. Ook liet de Duitser nogmaals weten dat Mohamed Ihattaren na 1 september geen deel meer uitmaakt van de selectie van PSV. De middenvelder heeft nog tot en met dinsdag om de club te verlaten.

PSV versterkte zich deze zomer al met doelman Joël Drommel, verdedigers André Ramalho en Phillipp Mwene en middenvelder Davy Pröpper.

