FC Groningen bood zaterdagavond bij vlagen goed partij tegen PSV, maar Danny Buijs zag vooral veel verbeterpunten na de 5-2-nederlaag in Eindhoven. De trainer van de 'Trots van het Noorden' ergerde zich flink aan de manier waarop zijn ploeg de doelpunten incasseerde.

"Als je vijf doelpunten tegen krijgt en vier zijn er uit een spelhervatting, dan vind ik dat ongelooflijk amateuristisch", zei Buijs na het duel in het Philips Stadion tegen ESPN. "Het wordt op dit niveau afgestraft als je afspraken niet nakomt. Uiteindelijk ben ik eindverantwoordelijk, dus dat doet wel een beetje pijn."

De 1-0 van Cody Gakpo kwam voort uit een ingooi, de 2-2 (eigen doelpunt Mo El Hankouri) en de 3-2 (André Ramalho) uit een corner en aan de 5-2 van Bruma ging een vrije trap vooraf. Door de defensieve slordigheden deed FC Groningen zichzelf tekort, want vooral voor rust had PSV het erg lastig met de subtopper.

"Als we een keer een goed resultaat hadden kunnen halen bij een topclub, was het nu wel", onderstreepte Buijs, die na zeges op SC Cambuur (1-2) en een gelijkspel tegen FC Utrecht (0-0) de eerste nederlaag van het seizoen leed met Groningen.

"Aan de ene kant ben ik trots hoe we aan de bal speelden. We hebben goede dingen laten zien. Maar we hadden vaker moeten scoren, als we wat nauwkeuriger waren geweest. Organisatorisch hebben we te veel fouten gemaakt."

FC Groningen krijgt door de aanstaande interlandperiode pas over twee weken de kans om de nederlaag tegen PSV weg te spoelen. De ploeg van Buijs speelt dan in eigen huis de 'Derby van het Noorden' tegen sc Heerenveen.

