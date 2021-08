Juventus heeft zaterdag in zijn eerste wedstrijd zonder Cristiano Ronaldo een pijnlijke nederlaag geleden in de Serie A. De topclub verloor thuis met 0-1 van het gepromoveerde Empoli. Spezia-keeper Jeroen Zoet moest zes goals toestaan tegen Lazio. Real Madrid pakte in Spanje de koppositie door een zege bij Real Betis.

Leonardo Mancuso maakte halverwege de eerste helft het enige doelpunt bij Juventus-Empoli. De 29-jarige spits maakte de afgelopen drie seizoenen 52 goals in de Serie B, maar tekende in Turijn voor zijn eerste Serie A-treffer.

Juventus, waar Matthijs de Ligt negentig minuten meedeed, wacht na twee duels nog op zijn eerste competitiezege van het seizoen. De 36-voudig landskampioen speelde vorige week gelijk tegen Udinese (2-2). Toen viel Ronaldo nog in en werd zijn winnende treffer in de blessuretijd afgekeurd.

Manchester United maakte vrijdag bekend dat Ronaldo na twaalf jaar terugkeert bij de Engelse topclub. Daarmee kwam er voor de 36-jarige Portugees een einde aan een periode van drie jaar bij Juventus.

De vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal vertelde donderdag in een gesprek met Juve-trainer Massimiliano Allegri dat hij ondanks een nog één jaar doorlopend contract niet langer in Turijn wilde spelen. Hij tekende in Italië voor 101 doelpunten in 134 officiële duels.

Spezia-doelman Zoet zes keer gepasseerd

Zoet beleefde geen leuke avond in Rome. De keeper verloor met Spezia van Lazio en werd liefst zes keer gepasseerd: 6-1. Ciro Immobile maakte in de eerste helft een hattrick voor de thuisploeg en miste tussendoor ook nog een strafschop.

Na rust liep Lazio verder uit via de Braziliaan Felipe Anderson, waarna de Fransman Kelvin Amian van Spezia rood kreeg. Elseid Hysaj en Luis Alberto maakten het vervolgens nog erger voor de ploeg van Zoet.

Atalanta verspeelde de eerste punten van dit seizoen door gelijk te spelen tegen Bologna: 0-0. Marten de Roon ontbrak nog bij Atalanta wegens een schorsing en Hans Hateboer is geblesseerd. De verwachte komst van AZ-middenvelder Teun Koopmeiners is nog niet afgerond. Sam Lammers viel een paar minuten voor het einde in. Bij Bologna bleef Sydney van Hooijdonk op de bank.

Real Madrid moeizaam langs Real Betis

Real Madrid heeft zaterdag de koppositie gepakt in Spanje. De Madrilenen wonnen op bezoek bij Real Betis met 0-1 en hebben nu zeven punten uit drie wedstrijden. Ook Sevilla, Valencia en Real Mallorca staan op zeven punten, maar hebben een minder doelsaldo.

Daniel Carvajal werd de man van de wedstrijd door na ruim een uur spelen het enige doelpunt van de avond te maken. De 29-jarige rechtsback volleerde fraai raak in de verre hoek na een afgemeten voorzet van Karim Benzema.

Bij Real Madrid gaat het de laatste dagen vooral over Kylian Mbappé. De Fransman van Paris Saint-Germain staat nadrukkelijk op het verlanglijstje van de Spaanse topclub, maar een deal is er nog niet. Naar verluidt heeft Real een bod gedaan van 180 miljoen euro.

Sevilla verslikte zich eerder op de dag bij Elche: 1-1. Karim Rekik had een basisplaats bij de bezoekers. Luuk de Jong, die deze zomer niet zal terugkeren bij PSV, is nog altijd geblesseerd en was daarom afwezig.

