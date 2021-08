PSV heeft zaterdagavond ook de derde competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen. De ploeg van trainer Roger Schmidt was in het Philips Stadion met 5-2 te sterk voor FC Groningen, dat desondanks goed partij bood.

In het eerste half uur was er al vier keer gescoord in Eindhoven. Na een vroege openingstreffer van Cody Gakpo kwam FC Groningen door twee goals van Cyril Ngonge verrassend op voorsprong.

PSV ging door een eigen doelpunt van Mo El Hankouri en een kopbal van André Ramalho wel met een 3-2-voorsprong rusten en liep in de tweede helft verder weg bij Groningen. Eran Zahavi zorgde aan het begin van de tweede helft voor de 4-2 en het slotakkoord was diep in blessuretijd voor Bruma.

Met de ruime overwinning op Groningen herstelde PSV zich van het mislopen van een ticket voor de groepsfase van de Champions League. De ploeg van Schmidt speelde dinsdag doelpuntloos gelijk tegen Benfica en dat was door de 2-1-nederlaag in de heenwedstrijd niet genoeg om het Europese miljoenenbal te bereiken.

PSV bezorgde FC Groningen de eerste nederlaag van het seizoen en staat voor minimaal één dag aan kop in de Eredivisie. Feyenoord kan zondag in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht (aftrap 12.15 uur) in punten op gelijke hoogte komen met PSV.

PSV bleef ook in de derde wedstrijd van het Eredivisie-seizoen zonder puntenverlies. PSV bleef ook in de derde wedstrijd van het Eredivisie-seizoen zonder puntenverlies. Foto: Pro Shots

FC Groningen maakt het PSV lastig in eerste helft

PSV hoopte tegen FC Groningen de kater tegen Benfica weg te spoelen en begon uitstekend aan die missie, want na zeven minuten stond het al 1-0. Gakpo liep aan de linkerkant het strafschopgebied binnen en liet doelman Peter Leeuwenburgh kansloos met een verwoestend schot in de verre hoek.

Daarna was het FC Groningen dat het heft in handen nam. Ngonge tekende na een kwartier in de omschakeling voor de gelijkmaker en kwam drie minuten later weer tot scoren, met dank aan Joël Drommel. De keeper van PSV stompte een simpel afstandsschot van Gabriel Gudmundsson in de voeten van Ngonge, die fraai afrondde in de bovenhoek.

De spectaculaire openingsfase kreeg in de 27e minuut een passend vervolg. PSV-verdediger Ramalho kopte uit een corner richting het doel van FC Groningen, waarna El Hankouri de bal - in een poging een treffer te voorkomen - met zijn hoofd in eigen doel werkte. In de zevende minuut van de blessuretijd scoorde PSV wederom uit een hoekschop: Ramalho kopte dit keer wel helemaal zelf raak.

FC Groningen bood in de eerste helft goed partij tegen PSV, maar ging wel ten onder in Eindhoven. FC Groningen bood in de eerste helft goed partij tegen PSV, maar ging wel ten onder in Eindhoven. Foto: Pro Shots

VAR heeft het druk in tweede helft

Net als in de eerste helft begon PSV gretig aan het tweede bedrijf. Het leidde tot schietkansen voor Gakpo en Marco van Ginkel, waarna Zahavi in de 57e minuut de 4-2 maakte. Zijn doelpunt werd aanvankelijk afgekeurd vanwege buitenspel, maar de VAR oordeelde dat 'tussenpersoon' Yorbe Vertessen de pass van Gakpo niet had aangeraakt.

FC Groningen kwam daarna nog maar sporadisch voor het doel van PSV. De Eindhovenaren domineerden en schreeuwden in de 65e minuut om een penalty toen Gakpo in het strafschopgebied naar de grond ging. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük liet het gaan, maar werd later door VAR Joey Kooij geadviseerd om naar het scherm langs het veld te kijken. Gözübüyük raakte niet overtuigd door de beelden - Gakpo leek niet te worden aangetikt - en besloot geen strafschop te geven.

Het duel leek met 4-2 weliswaar beslist, maar FC Groningen gaf de moed niet op en liet zich regelmatig voor het doel van Drommel zien. De dreiging leverde weinig grote kansen op, al moest Drommel zich tien minuten voor tijd wel strekken bij een vrije trap van Tomás Suslov en mikte Romano Postema rakelings naast.

Vlak daarvoor zag Bruma een doelpunt afgekeurd worden vanwege buitenspel, maar de Portugees zorgde diep in blessuretijd alsnog voor het slotakkoord. Hij liet Leeuwenburgh kansloos met een schitterende uithaal in de verre hoek en nam de gele kaart voor het uittrekken van zijn shirt in de feestvreugde voor lief.

