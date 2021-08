Go Ahead Eagles heeft zaterdag voor het eerst sinds 2 april 2017 een wedstrijd in de Eredivisie gewonnen. De gepromoveerde club rekende in eigen huis met 2-0 af met Sparta Rotterdam, dat bijna de hele tweede helft met een man minder speelde. Willem II rekende thuis af met PEC Zwolle: 1-0.

Het duel in De Adelaarshorst begon spectaculair. Sparta-aanvaller Emanuel Emegha raakte in de vijfde minuut van dichtbij de lat en een minuut later lag de bal aan de andere kant op de stip na een overtreding van Michaël Heylen. Justin Bakker schoot raak en zette Go Ahead op 1-0.

De thuisploeg bleef de bovenliggende partij en werd geholpen toen Sparta acht minuten na rust verder moest met tien man. Mica Pinto ging bij een tackle over de bal heen en kwam met zijn schoen op de enkel van Luuk Brouwers terecht. Scheidsrechter Jannick van der Laan gaf in eerste instantie niet eens een vrije trap, maar na ingrijpen van de VAR trok hij rood voor de linksback van de bezoekers.

Go Ahead had niet lang nodig om het numerieke voordeel uit te buiten. Na een uur tekende de Griek Giannis Fivos Botos met zijn eerste Eredivisie-treffer voor 2-0 uit een voorzet van rechtsback Boyd Lucassen.

De ploeg van trainer Kees van Wonderen boekte zo zijn eerste zege én maakte zijn eerste goals van het seizoen. Go Ahead begon zijn eerste Eredivisie-jaargang sinds 2016/2017 met nederlagen tegen sc Heerenveen (0-1) en Feyenoord (2-0).

Sparta Rotterdam, dat vorig seizoen verrassend als achtste eindigde, kent met één punt uit drie duels een slechte seizoensstart. Trainer Henk Fraser zal daardoor maandag met een slecht gevoel naar Zeist afreizen, waar hij begint aan zijn klus als assistent van de nieuwe Oranje-bondscoach Louis van Gaal.

Justin Bakker maakte de openingstreffer voor Go Ahead Eagles uit een strafschop. Justin Bakker maakte de openingstreffer voor Go Ahead Eagles uit een strafschop. Foto: Pro Shots

Willem II pakt weer drie punten

Willem II boekte later op de avond de tweede overwinning van het seizoen. De Tilburgers, die vorige week al Vitesse versloegen, waren in eigen huis met 1-0 te sterk voor PEC Zwolle, dat na drie duels nog altijd puntloos is en laatste staat.

Beide ploegen wisten niet te overtuigen in de eerste helft. Kwasi Wriedt was namens de thuisploeg het gevaarlijkst met een paar kopballen en ook Slobodan Tedic miste een aardige kans met het hoofd na een voorzet van Bram van Polen.

In het begin van de tweede helft kwam Willem II uit het niets op voorsprong. Mats Köhlert kreeg de bal bij Görkem Saglam en de 23-jarige Duitser schoot de bal tegendraads achter PEC-doelman Kostas Lamprou.

De ban was daardoor gebroken, maar een spektakelstuk bleef uit. PEC Zwolle was niet in staat om het Willem II na de goal echt lastig te maken en ook de thuisploeg wist verder niet te imponeren. In de slotfase tekende Elton Kabangu nog wel voor een tweede Tilburgse treffer, maar die werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Görkem Saglam maakte het enige doelpunt in Tilburg. Görkem Saglam maakte het enige doelpunt in Tilburg. Foto: Pro Shots

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Eredivisie