SC Cambuur heeft zaterdagavond de eerste punten van het seizoen gepakt in de Eredivisie. De ploeg van trainer Henk de Jong was met 2-0 te sterk voor FC Twente, dat een groot deel van de tweede helft met tien man speelde.

Jamie Jacobs tekende in de 66e minuut voor de openingstreffer in Leeuwarden. De 23-jarige middenvelder tikte twintig minuten na zijn invalbeurt - hij kwam halverwege het veld in voor Tamás Kiss - binnen op aangeven van Michael Breij.

FC Twente stond op dat moment al even met tien man. Aanvaller Luka Ilic kreeg in de 55e minuut na hard inkomen zijn tweede gele kaart van scheidsrechter Kevin Blom en liep tierend de catacomben in. Slechts vijf minuten eerder had hij zijn eerste gele kaart ontvangen.

Met tien man kwam de ploeg van trainer Ron Jans er al helemaal niet meer aan te pas tegen Cambuur, dat het duel in blessuretijd op slot gooide. David Sambissa hield het overzicht en legde de bal breed op Jacobs, die zijn lage schot via het lichaam van Lars Unnerstall in het dak van het doel zag verdwijnen.

De overwinning op FC Twente is een fraaie opsteker voor Cambuur, dat het seizoen twee weken geleden begon met een 1-2-nederlaag tegen FC Groningen en vorige week kansloos was in het uitduel met PSV (4-1).

FC Twente verzuimde het goede gevoel uit de thuiswedstrijd tegen Ajax van vorige week (1-1) een vervolg te geven. De ploeg van Jans blijft op één punt steken en staat in de onderste regionen.

Trainer Ron Jans kreeg het tijdens de wedstrijd aan de stok met scheidsrechter Kevin Blom.

