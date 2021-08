PSV moet een terugkeer van voormalig aanvoerder Luuk de Jong voorlopig uit zijn hoofd zetten. Trainer Roger Schmidt vertelde zaterdag dat de 31-jarige spits deze transferperiode niet naar Eindhoven komt.

"Luuk is een goede speler met een mooie geschiedenis bij PSV, maar hij komt dit seizoen niet", zei Schmidt voor het thuisduel met FC Groningen tegen ESPN.

De Jong kan niet meer op speeltijd rekenen bij Sevilla, waar hij nog een contract voor twee jaar heeft. PSV was volgens verschillende media dicht bij een akkoord over een huurperiode van een jaar met een optie tot koop, maar zal nu verder moeten zoeken naar een nieuwe spits.

PSV heeft buiten Eran Zahavi geen echte centrumspits met enige ervaring in het profvoetbal in zijn selectie. De transfermarkt is nog open tot en met dinsdag.

De Jong stapte in de zomer van 2019 voor 12,5 miljoen euro over van PSV naar Sevilla. De 38-voudig international van Oranje maakte in 204 officiële wedstrijden 112 goals voor de Eindhovenaren. Bij Sevilla staat hij op negentien goals in 94 wedstrijden.

