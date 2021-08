PSV-FC Groningen ·

27' GOAL PSV! 2-2



Slechts tien minuten kon Groningen van de voorsprong genieten, want daar is de gelijkmaker van PSV al. De Eindhovenaren krijgen de 2-2 wel in de schoot geworpen. Mo El Hankouri kopt de bal vanuit een corner heel knullig in zijn eigen doel, terwijl hij toch tijd en ruimte genoeg leek te hebben om er wat beters mee te doen.